تحدث مع مدير حسابك في برنامج الشراكة على المنصة التي تناسبك – عبر الدردشة المباشرة، أو البريد الإلكتروني، أو حتى الواتساب – بأكثر من 7 لغات من اختيارك.
وفّر وقتك وجهدك من خلال استخدام موادنا التسويقية المخصصة للتواصل مع العملاء، دون الحاجة إلى إنشاء أي مواد بنفسك.
مع برنامج التسويق بالعمولة من Capital.com، يمكنك كسب عمولات تنافسية ومخصصة من خلال الترويج لمنصتنا الرائدة للمتداولين المحتملين.
سيقوم مدير حساب الشراكة المخصص لك بمشاركة تفاصيل هيكل العمولة معك عند التسجيل في البرنامج.
سيتم سداد أي عمولات تستحقها على أساس شهري بشرط أن تأتي زيارات مؤهلة إلى موقعنا من قبلك. تخضع جميع المدفوعات لأحكام وشروط الاتفاقية التي توقعها أثناء عملية التسجيل في البرنامج. مع العلم أن الشركاء غير الملتزمين ببنود الاتفاقية لن يتم سداد عمولاتهم.
يمكنك سحب عمولتك عن طريق التحويل البنكي.
تختلف المستندات المطلوبة باختلاف الدول التي تروّج فيها لمنصة Capital.com، وتتوقف أيضًا على ما إذا كنت فردًا أو تمثل شركة. وسيقوم مدير حساب الشراكة المخصص بك بتزويدك بمزيد من المعلومات عن المستندات المطلوبة أثناء عملية التسجيل.
يتوقف ذلك على الكيان الذي وقع شريك التسويق بالعمولة الاتفاقية معه. يرجى التواصل مع على affiliates@capital.com للحصول على قائمة الدول الكاملة.