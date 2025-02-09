اصبح شريكًا لمنصة Capital.com

اغتنم فرصة أن تصبح جزءًا من رحلتنا نحو النجاح واستفد من خطة مشاركة الأرباح السخية عندما تعرّف العملاء على منصة Capital.com1
تُحتسب العمولة المدفوعة لشركائنا من الوسطاء المعرفين بناءً على نموذج مشاركة الأرباح، ويتم احتسابها بالنسبة إلى السبريد الذي يُحققه العملاء المعرّفون. ويتمّ مكافأة شركائنا من الوسطاء المعرفين بعمولة تصل إلى 40% من هذا السبريد.2
يتم تحديد معدّل العمولة الدقيق لكل حالة على حدة وذلك وفقًا لحجم التداول المتوقع الذي يحققه العميل المعرّف. ويضمن هذا النهج المُخصص في تحديد معدلات العمولة حصولك على التعويضات المنصفة، مع إمكانية تعديل المعدلات وفقًا لحجم التداول وتقييمات الأداء على مدار فترة الشراكة.
لنفترض أن الشريك قدّم للمنصة عميلًا يحقق سبريد بقيمة $100 وكان الشريك مسجلًا تحت خطة عمولة بنسبة 30%.
100 دولار × 30% = 30 دولار
في هذه الحالة، سيحصل الوسيط المعرّف على عمولة قدرها 30 دولارًا.
إنشاء حساب تداول على منصة Capital.com، إذا لم يكن لديك حسابًا بالفعل.
املأ نموذج الطلب المُخصص لبرنامج الوسيط المعرّف باستخدام البريد الإلكتروني المُسجل به حسابك، مع اختيار خطة العمولة المُفضّلة.
بمجرد تقديم جميع الوثائق المطلوبة، وموافقة مدير الحساب على طلبك، سيتم تفعيل حسابك كوسيط معرّف، وستتلقى رابط الإحالة الخاص بك، لتمكينك من البدء في جني العمولات.
يوفر برنامج الوسيط المعرّف فرصًا مُجزية لتحقيق الدخل من خلال نموذج مُشاركة الإيرادات، دون حد أقصى للأرباح التي يُمكن للشركاء تحقيقها. ويُتيح لك البرنامج تعريف عدد غير محدود من العملاء على منصتنا، مع الحصول على عمولة مُستمرة طوال فترة تداول العميل الذي قمت بتعريفه علينا، مهما طال الزمن. كما ستحصل على مدير حساب مُخصص، والذي سيعمل بمثابة نقطة اتصال مُباشرة معك لتقديم الدعم والمشورة حول ميزات المنصة وإعداد الحسابات وغيرها من الخدمات.
لكي تصبح وسيطًا معرفًا لمنصتنا، يجب أن تكون مُقيمًا في إحدى الدول التي تدعمها شركة Capital Com Online Investments Ltd، المُرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) (اُنظر قائمة الدول المؤهلة أدناه). ويجب كذلك على الوسطاء المعرّفين استيفاء شرط الإقامة هذا للحصول على العمولة. وستحتاج أيضًا إلى إكمال طلب الوسيط المعرّف، وتقديم جميع الوثائق اللازمة (اُنظر القائمة الكاملة أدناه)، واجتياز جميع عمليات التحقق ذات الصلة.
تُدفع العمولة شهرياً.
يمكن دفع العمولات إما عبر التحويل البنكي أو بإضافتها مباشرة إلى حساب التداول الخاص بك.
لا، لا توجد أية رسوم للمشاركة في هذه المبادرة.
بالطبع، يمكنك ذلك.
عمولة برنامج الشراكة مُتاحة فقط للعملاء المُقيمين في الدول التي تدعمها الشركة المُرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB). ويجب أن يكون جميع الوسطاء المعرّفين أيضًا من المُقيمين في الدول المُدرجة ضمن قائمة الدول المدعومة لكي يكونوا مؤهلين للحصول على العمولة.
القائمة الكاملة للدول المؤهلة:
أندورا؛ الإمارات العربية المتحدة؛ أنتيغوا وبربودا؛ أنغويلا؛ ألبانيا؛ أرمينيا؛ أنغولا؛ أنتاركتيكا؛ الأرجنتين؛ أروبا؛ جزر أولاند؛ أذربيجان؛ البوسنة والهرسك؛ بربادوس؛ بنغلاديش؛ بوركينا فاسو؛ البحرين؛ بوروندي؛ بنين؛ سان بارتيليمي؛ برمودا؛ بروناي دار السلام؛ بوليفيا؛ بونير وسينت أوستاتيوس وسابا؛ البرازيل؛ الباهاماس؛ بوتان؛ جزيرة بوفيه؛ بوتسوانا؛ بليز؛ جزر كوكوس (كيلينغ)؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ الكونغو؛ سويسرا؛ كوت ديفوار (ساحل العاج)؛ جزر كوك؛ تشيلي؛ الكاميرون؛ كولومبيا؛ كوستاريكا؛ كابو فيردي؛ كوراساو؛ جزيرة كريسماس؛ جيبوتي؛ دومينيكا؛ جمهورية الدومينيكان؛ الجزائر؛ الإكوادور؛ مصر؛ الصحراء الغربية؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ جزر فوكلاند (مالفيناس)؛ جزر فارو؛ الغابون؛ غرينادا؛ جورجيا؛ غيانا الفرنسية؛ غيرنسي؛ غانا؛ غرينلاند؛ غامبيا؛ غينيا؛ غوادلوب؛ غينيا الاستوائية؛ جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية؛ غواتيمالا؛ غينيا بيساو؛ غيانا؛ هونغ كونغ؛ جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد؛ هندوراس؛ هايتي؛ إندونيسيا؛ جزيرة مان؛ الهند؛ إقليم المحيط الهندي البريطاني؛ جيرسي؛ جامايكا؛ الأردن؛ اليابان؛ كينيا؛ قيرغيزستان؛ كمبوديا؛ كيريباتي؛ جزر القمر؛ سانت كيتس ونيفيس؛ جمهورية كوريا؛ الكويت؛ جزر كايمان؛ كازاخستان؛ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ لبنان؛ سانت لوسيا؛ سريلانكا؛ ليبيريا؛ ليسوتو؛ المغرب؛ موناكو؛ مولدوفا؛ الجبل الأسود؛ سانت مارتن (الجزء الفرنسي)؛ مدغشقر؛ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ مالي؛ منغوليا؛ ماكاو؛ مارتينيك؛ موريتانيا؛ مونتسرات؛ موريشيوس؛ جزر المالديف؛ مالاوي؛ المكسيك؛ موزمبيق؛ ناميبيا؛ كاليدونيا الجديدة؛ النيجر؛ جزيرة نورفولك؛ نيجيريا؛ نيكاراغوا؛ نيبال؛ ناورو؛ نييوي؛ عُمان؛ بنما؛ بيرو؛ بولينيزيا الفرنسية؛ بابوا غينيا الجديدة؛ الفلبين؛ باكستان؛ سان بيير وميكلون؛ بيتكيرن؛ باراغواي؛ قطر؛ ريونيون؛ صربيا؛ رواندا؛ المملكة العربية السعودية؛ جزر سليمان؛ سيشيل؛ سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا؛ سفالبارد ويان ماين؛ سيراليون؛ سان مارينو؛ السنغال؛ سنغافورة؛ سورينام؛ ساو تومي وبرينسيب؛ السلفادور؛ سينت مارتن (الجزء الهولندي)؛ سوازيلاند؛ جزر توركس وكايكوس؛ تشاد؛ الأراضي الفرنسية الجنوبية؛ توغو؛ تايلاند؛ طاجيكستان؛ توكيلاو؛ تيمور الشرقية؛ تركمانستان؛ تونس؛ تونغا؛ تركيا؛ ترينيداد وتوباغو؛ توفالو؛ تايوان؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ أوكرانيا؛ أوغندا؛ أوروغواي؛ أوزبكستان؛ الكرسي الرسولي (الفاتيكان)؛ سانت فنسنت وجزر غرينادين؛ جزر العذراء البريطانية؛ فيتنام؛ فانواتو؛ واليس وفوتونا؛ مايوت؛ جنوب أفريقيا؛ زامبيا؛ زيمبابوي.
للموافقة على طلبك بالانضمام إلى برنامج الوسيط المعرّف، يجب عليك تقديم الوثائق والمعلومات التالية:
بالنسبة للأفراد:
1 نسخة من وثيقة هوية سارية بصورة شخصية صادرة عن الحكومة (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة)
2. الاسم الكامل
3. معلومات الاتصال (الهاتف، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)
4. الموقع الإلكتروني (المواقع الإلكترونية) أو القنوات الإعلامية الأخرى التي يستخدمها الوسيط المعرّف المحتمل
5. التفاصيل المصرفية لتحويل عمولة الوسيط المعرّف، ويشمل ذلك اسم الحساب المصرفي ورقم الحساب المصرفي ورمز التوجيه (الفرز) أو رقم الحساب المصرفي الدولي (الايبان) واسم البنك وعنوانه
6. إثبات العنوان، مثل فاتورة مرافق، أو كشف حساب مصرفي، أو شهادة الإقامة، أو كشف حساب لبطاقة الخصم أو الائتمان، أو كشف ضريبي أو فاتورة ضريبية صادرة عن السلطة المحلية (لا يزيد تاريخها عن 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الوسيط المعرّف) تظهر اسم وعنوان مقدم الطلب.
بالنسبة للكيانات الاعتبارية:
1 الاسم القانوني الكامل
2 رقم الشركة
3 الدولة محل التسجيل
4 شهادة التأسيس أو التسجيل
5 عقد التأسيس والنظام الأساسي
6 قائمة محدّثة بالمساهمين
7 عنوان المكتب المسجل وعنوان النشاط الفعلي، إذا كان العنوانان مختلفان
8 التفاصيل المصرفية لتحويل عمولة الوسيط المعرّف، ويشمل ذلك اسم الشخص الموجود في الحساب المصرفي ورقم الحساب المصرفي ورمز التوجيه (الفرز) أو رقم الحساب المصرفي الدولي (الايبان) واسم البنك وعنوانه
9 أسماء ونسخ من وثائق الهوية السارية تحمل صورة للمدير (المديرين) والمالك المستفيد (المالكين المستفيدين) الذين يمتلكون 25% أو أكثر من رأس مال الشركة.
1 هذا البرنامج متاح فقط للأفراد المقيمين في الدول (يُرجى مراجعة قسم الأسئلة الشائعة) التي تدعمها شركة Capital Com Online Investments Ltd، المُرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB)
2 العمولة متاحة فقط للعملاء المُسجّلين لدى شركة Capital Com Online Investments Ltd، المُرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB). يشترط أن يكون الشركاء المعرّفين من المقيمين في الدول التي تدعمها الشركة لكي يكونوا مؤهلين للحصول على العمولة.
سهولة السحب والإيداع متابعة ممتازة من قبل موظفين خدمة العملاء خلال الأربعة والعشرون ساعة
من افضل البرامج اللتي رأيتها ، تعامل جيد ، منصة موثوقة ، فريق عمل اكثر من رائع
اشكركم ع اجتهداتكم والله برنامج سهل في كل شيء وبالأخص في يحب الارباح اشكركم من أعماق قلبي ❤️❤️❤️
سريع في تنفيذ الاوامر مع الوسيط
اولا لان الايداع و السحب سلس جدأ و الاهم يمكن ان تربط المنصة مع منصة tradingView .
كانت المتابعه من طرفكم اخ زويا اكثر من رائعه اشكرك على عملك الدرؤب على حل المشاكل الكبيره والصغيره واتمنى لك التوفيق والنجاح
مصداقية بالتعامل للامانه وأفضل عرض للشاشه والتطبيق بوضوح
سهوله التطبيق والسحب والايداع والمصداقيه
من افضل التطبيقات الي مرت عليا جميل جدا سهل للمبتدئين والمعلمين تستطيع ايداع وسحب أموال بدون الرجوع الى اي تطبيقات اخرى تطبيق متكامل وتحت إشراف خدمة عملاء رائعه متفاهمه مع المستخدمين
نشكر جهودكم الجبارة لجعل المواطنين تزداد ثقتهم في منصتكم الرائعة
افضل منصة تداول على الإطلاق سهولة التداول في المنصه وخدمة عملاء تتجاوب معك بسرعة وامان شكراً لكم جميعا فريق منصة كابيتل
كابيتال كوم عنوان الفخامه وجوهر الأناقه سعيد بالانضمام لموسوعتكم الماليه . دمتم بود
تطبيق جيد جدا وسهل الاستخدام انصح المبتدئين بتجربته.
صراحة برنامج رائع اشكر القائمين علية ومزيدا من التقدم
نستعرض هنا التقييمات المميزة ذات 4 و5 نجوم. حرصًا على خصوصية عملائنا، تم إخفاء التفاصيل الشخصية للمستخدمين عن عمد تماشيًا مع متطلبات لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)