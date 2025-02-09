اصبح شريكًا لمنصة Capital.com

للموافقة على طلبك بالانضمام إلى برنامج الوسيط المعرّف، يجب عليك تقديم الوثائق والمعلومات التالية:

بالنسبة للأفراد:

1 نسخة من وثيقة هوية سارية بصورة شخصية صادرة عن الحكومة (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة)

2. الاسم الكامل

3. معلومات الاتصال (الهاتف، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)

4. الموقع الإلكتروني (المواقع الإلكترونية) أو القنوات الإعلامية الأخرى التي يستخدمها الوسيط المعرّف المحتمل

5. التفاصيل المصرفية لتحويل عمولة الوسيط المعرّف، ويشمل ذلك اسم الحساب المصرفي ورقم الحساب المصرفي ورمز التوجيه (الفرز) أو رقم الحساب المصرفي الدولي (الايبان) واسم البنك وعنوانه

6. إثبات العنوان، مثل فاتورة مرافق، أو كشف حساب مصرفي، أو شهادة الإقامة، أو كشف حساب لبطاقة الخصم أو الائتمان، أو كشف ضريبي أو فاتورة ضريبية صادرة عن السلطة المحلية (لا يزيد تاريخها عن 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الوسيط المعرّف) تظهر اسم وعنوان مقدم الطلب.

بالنسبة للكيانات الاعتبارية:

1 الاسم القانوني الكامل

2 رقم الشركة

3 الدولة محل التسجيل

4 شهادة التأسيس أو التسجيل

5 عقد التأسيس والنظام الأساسي

6 قائمة محدّثة بالمساهمين

7 عنوان المكتب المسجل وعنوان النشاط الفعلي، إذا كان العنوانان مختلفان

8 التفاصيل المصرفية لتحويل عمولة الوسيط المعرّف، ويشمل ذلك اسم الشخص الموجود في الحساب المصرفي ورقم الحساب المصرفي ورمز التوجيه (الفرز) أو رقم الحساب المصرفي الدولي (الايبان) واسم البنك وعنوانه

9 أسماء ونسخ من وثائق الهوية السارية تحمل صورة للمدير (المديرين) والمالك المستفيد (المالكين المستفيدين) الذين يمتلكون 25% أو أكثر من رأس مال الشركة.