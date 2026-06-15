إرشادات بشأن أفضل العملات الهابطة

كيف يمكنني الانخراط في تداول الفوركس؟

هل سبق لك أن قمت بصرف العملات أثناء تواجدك خارج البلاد؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد انخرطت بالفعل في تداول الفوركس من الناحية العملية!

ومع ذلك، إذا كانت لديك الرغبة في تداول الفوركس بهدف المضاربة - أي بغية جني الأرباح من التقلبات في أسعار الصرف - فأمامك عدة مسارات متاحة.

بادئ ذي بدء، عليك أن تُدرك أن أسعار الفوركس عُرضة لتحركات سريعة وغير متوقعة، مما قد يُفضي إلى مكاسب أو خسائر غير متوقعة. وبالمثل، فإن الأدوات المالية التي يستعين بها المتداولون لفتح الصفقات في سوق الفوركس هي أدوات معقدة، وتتطلب فهمًا راسخًا لآلية عملها. لذا، نُوصيك بإجراء بحث شامل ودقيق قبل المخاطرة برأس مالك.

عادةً ما يُمارس متداولو التجزئة تداول الفوركس باستخدام منتجات المشتقات المالية مثل عقود الفروقات (CFD)، أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF)، أو العقود الآجلة، أو خيارات التداول. ويقوم هؤلاء المتداولون ببحث ودراسة هذه المنتجات ومزودي خدمات التداول، ثم يفتحون حسابًا لدى المزود الذي يرون أنه يلبي احتياجاتهم على أكمل وجه.

ولكي تتكون لديك صورة أوضح عن آلية عمل هذه الأدوات، ندعوك للاطلاع على دليل تداول الفوركس الخاص بنا.

ما المقصود بعملة الأساس وعملة التسعير في سوق الفوركس؟

تُعرف العملة الأولى المُدرجة في زوج الفوركس باسم عملة الأساس. فعلى سبيل المثال، في زوج EUR/USD، تُعتبر عملة اليورو (EUR) هي عملة الأساس.

أما عملة التسعير فهي العملة الثانية المُدرجة في الزوج. وفي مثالنا، يُمثل الدولار الأمريكي (USD) عملة التسعير.

ويعكس سعر الصرف مقدار ما تحتاجه من وحدات العملة المقابلة لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.

وبناءً عليه، إذا كان زوج EUR/USD يُتداول عند مستوى 1.20، فإن ذلك يعني أن كل 1 يورو يُعادل 1.20 دولار أمريكي.

ما هي فئات أزواج العملات في سوق الفوركس؟

يُمكن تقسيم أزواج العملات في سوق الفوركس بشكل عام إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأزواج الرئيسية، والأزواج الثانوية، والأزواج النادرة.

الأزواج الرئيسية هي الأكثر تداولًا، وتتكون من عملات ذات سيولة مرتفعة مقابلة للدولار الأمريكي. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك: EUR/USD، USD/CAD، GBP/USD.

الأزواج الثانوية، أو "الكروسات"، لا تتضمن الدولار الأمريكي، مثل NOK/SEK أو EUR/GBP.

الأزواج النادرة تتكون عادة من عملة رئيسية وعملة من اقتصاد ناشئ، مثل USD/SGD أو EUR/TRY. وغالبًا ما تكون أقل سيولة وأكثر تقلبًا.

ما الذي يُميز Capital.com في مجال تداول الفوركس؟

مع Capital.com يمكنك الوصول إلى أكثر من 120 زوجًا من العملات، وتحليل الأسواق من خلال أدوات رسوم بيانية متقدمة، والتحكم في المخاطر باستخدام أدوات إدارة متكاملة.

يمكنك التداول باستخدام عقود الفروقات مع رافعة مالية، مما يتيح فتح صفقات بإيداعات صغيرة تُعرف بالهامش.

لكن يجب الانتباه إلى أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة كما قد تتيح تحقيق أرباح أكبر. لذا، ننصحك بمعرفة خصائص منتجاتنا قبل بدء التداول.