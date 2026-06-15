إرشادات حول العملات الأكثر تداولًا

ما هو تداول الفوركس؟

"الفوركس" هو مصطلح مختصر يُشير إلى سوق تداول العملات الأجنبية. ويشير تداول الفوركس إلى عمليات شراء وبيع العملات الدولية، بهدف جني الأرباح من التقلبات في أسعار صرفها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال أدوات المشتقات المالية مثل عقود الفروقات ذات الرافعة المالية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التداول باستخدام الرافعة المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطرة.

ما هي سوق الفوركس؟

سوق الفوركس هي عبارة عن سوق عالمية لا مركزية مُخصصة لتداول العملات. وتُعتبر السوق المالية الأكبر والأعلى سيولةً على مستوى العالم، إذ فاق حجم التداول اليومي فيها 7 تريليونات دولار أمريكي مع مطلع عام 2024. وفي سوق الفوركس، يتم تداول العملات على شكل أزواج، ويُعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، والدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) من بين الأزواج الأكثر شيوعًا. وتتنوع قاعدة المشاركين في سوق الفوركس، بدءًا من المؤسسات المالية الكبرى كالبنوك المركزية وصناديق التحوط، وانتهاءً بالمتداولين الأفراد. وتفتح السوق أبوابها على مدار 24 ساعة يوميًا، لمدة خمسة أيام في الأسبوع.

من هم روّاد التداول في سوق الفوركس؟

تتصدّر مشهد التداول في سوق الفوركس خمسة كيانات مالية عملاقة: سيتي جروب، ودويتشه بنك، وباركليز، وجي بي مورجان، ويو بي إس. ويعكس ثقل تواجدها في السوق دورها الجوهري في رسم ملامح الاتجاهات وتوفير السيولة اللازمة. ومع ذلك، ينشط في سوق الفوركس أيضًا عددٌ كبير من المتداولين الأفراد من مُختلف أنحاء العالم.

ما هي إيجابيات وسلبيات تداول الفوركس؟

يمنح تداول الفوركس المتداولين منفذًا إلى سوق فائقة السيولة تنطوي على إمكانية جني أرباح وفيرة بفضل ميزة الرافعة المالية والتقلبات السعرية. غير أن هذه التقلبات قد تُفضي أيضًا إلى تكبّد خسائر جسيمة، ناهيك عن أن استخدام الرافعة المالية يُضخّم كلا من الأرباح والخسائر على حدٍ سواء. لذا، فإن تداول الفوركس يُعدّ مسعى محفوفًا بالمخاطر الجسيمة، سواء للمتداولين المُحنّكين أو الجدد في هذا المجال.

هل يُمكنني دخول عالم تداول الفوركس بمبلغ 100 دولار؟

نعم، بإمكانك أن تبدأ رحلة تداول الفوركس بمبلغ 100 دولار. وفي الواقع، فإن الحد الأدنى للإيداع على منصة Capital.com هو 20 دولارًا فقط.