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العملات الأكثر تداولًا

اكتشف أكثر العملات تداولًا على مستوى العالم. واغتنم فرصة الدخول في صفقات شراء أو بيع باستخدام عقود الفروقات على أزواج العملات الأكثر نشاطًا في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)، والدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY).

العملات الأكثر تداولًا

تعرّف على أزواج العملات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات في سوق الصرف الأجنبي - وقرر ما إذا كنت ترغب في تداول إحدى أكثر العملات تداولًا في العالم.
صفحة النّظرة العامّةالأكثر تداولًاالأكثر تقلبًاالأسواق الصاروخيةالأسواق المُنهارة
بيعشراءالسبريدنسبة التغيير ليوم واحدالمخططات البيانية ليوم واحد
البائعونالمشترون
EUR/USDEuro / US Dollar
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

إرشادات حول العملات الأكثر تداولًا

ما هو تداول الفوركس؟

"الفوركس" هو مصطلح مختصر يُشير إلى سوق تداول العملات الأجنبية. ويشير تداول الفوركس إلى عمليات شراء وبيع العملات الدولية، بهدف جني الأرباح من التقلبات في أسعار صرفها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال أدوات المشتقات المالية مثل عقود الفروقات ذات الرافعة المالية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن التداول باستخدام الرافعة المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطرة.

ما هي سوق الفوركس؟

سوق الفوركس هي عبارة عن سوق عالمية لا مركزية مُخصصة لتداول العملات. وتُعتبر السوق المالية الأكبر والأعلى سيولةً على مستوى العالم، إذ فاق حجم التداول اليومي فيها 7 تريليونات دولار أمريكي مع مطلع عام 2024. وفي سوق الفوركس، يتم تداول العملات على شكل أزواج، ويُعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، والدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) من بين الأزواج الأكثر شيوعًا. وتتنوع قاعدة المشاركين في سوق الفوركس، بدءًا من المؤسسات المالية الكبرى كالبنوك المركزية وصناديق التحوط، وانتهاءً بالمتداولين الأفراد. وتفتح السوق أبوابها على مدار 24 ساعة يوميًا، لمدة خمسة أيام في الأسبوع.

من هم روّاد التداول في سوق الفوركس؟

تتصدّر مشهد التداول في سوق الفوركس خمسة كيانات مالية عملاقة: سيتي جروب، ودويتشه بنك، وباركليز، وجي بي مورجان، ويو بي إس. ويعكس ثقل تواجدها في السوق دورها الجوهري في رسم ملامح الاتجاهات وتوفير السيولة اللازمة. ومع ذلك، ينشط في سوق الفوركس أيضًا عددٌ كبير من المتداولين الأفراد من مُختلف أنحاء العالم.

ما هي إيجابيات وسلبيات تداول الفوركس؟

يمنح تداول الفوركس المتداولين منفذًا إلى سوق فائقة السيولة تنطوي على إمكانية جني أرباح وفيرة بفضل ميزة الرافعة المالية والتقلبات السعرية. غير أن هذه التقلبات قد تُفضي أيضًا إلى تكبّد خسائر جسيمة، ناهيك عن أن استخدام الرافعة المالية يُضخّم كلا من الأرباح والخسائر على حدٍ سواء. لذا، فإن تداول الفوركس يُعدّ مسعى محفوفًا بالمخاطر الجسيمة، سواء للمتداولين المُحنّكين أو الجدد في هذا المجال.

هل يُمكنني دخول عالم تداول الفوركس بمبلغ 100 دولار؟

نعم، بإمكانك أن تبدأ رحلة تداول الفوركس بمبلغ 100 دولار. وفي الواقع، فإن الحد الأدنى للإيداع على منصة Capital.com هو 20 دولارًا فقط.