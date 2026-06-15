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الأسهم الأكثر تقلبًا

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الأسهم: الأكثر تقلبًا

تُتيح الأسهم النشطة فرصًا استثمارية سانحة، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر. تعرّف على المزيد حول الأسهم التي يُحتمل أن تشهد تحركات سعرية كبيرة وقرر ما إذا كانت تُناسب استراتيجيتك في التداول.
صفحة النّظرة العامّةالأكثر تداولًاالأكثر تقلبًاالأسواق الصاروخيةالأسواق المُنهارة
بيعشراءالسبريدنسبة التغيير ليوم واحدالمخططات البيانية ليوم واحد
البائعونالمشترون
ERAauERA FPO ''A''
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
SNBRSleep Number Corp
0813Shimao Property Holdings Limited
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
GEMauG8 Education
CVNauCarnarvon Petroleum
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

إرشادات حول الأسهم الأكثر تقلبًا

ما الذي يجعل السهم متقلبًا؟

يمكن أن يصبح السهم متقلبًا بفعل مجموعة متنوعة من العوامل التي تُؤثر على تحركات سعره. ويمكن أن تشمل هذه العوامل:

  • التغيرات في الوضع المالي للشركة
  • التحولات في مزاج السوق
  • الأخبار الهامة مثل صفقات الاندماج
  • التذبذبات في المؤشرات الاقتصادية
  • تحركات السوق بشكل عام أو قطاع معين

ويمكن أن تزداد حدة تقلّبات السهم أيضًا بسبب حركة التداول نفسها، مثل ارتفاع أحجام التداول أو تداولات المضاربة. وبشكل عام، فإن أي أخبار أو أحداث قد تُغير من نظرة المتداولين للقيمة المستقبلية للسهم قد تُسبب تقلبات ملحوظة في سعره.

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هل السهم المتقلّب سلبي بالضرورة؟

إذا كنت تُفكر في تداول الأسهم المتقلبة، فتذكر أن هذا النوع من الأسهم ليس سلبيًا بالضرورة، ولكنه يأتي بمستوى مختلف من المخاطر.

فالتقلبات في سعر السهم تعني أن سعره قد يتبدل بشكل كبير صعودًا أو هبوطًا في فترة زمنية قصيرة. وعلى الرغم من أن هذا قد يُؤدي إلى أرباح مُحتملة أكبر، إلا أنه يأتي أيضًا مصحوبًا بمخاطر أكبر واحتمالية التعرض لخسائر أضخم.

وفي نهاية المطاف، فإن اعتبار السهم المتقلب إيجابيًا أو سلبيًا يعتمد على مدى تقبّل المتداول للمخاطرة، وطريقته في التداول، وأهدافه المالية.