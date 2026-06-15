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الأسهم الأكثر تداولًا

ألقِ نظرة معمقة على قائمة الأسهم الأكثر حركة ونشاطاً لهذا اليوم – وهي الأسهم التي تحظى بالإقبال الأكبر ويتداولها عملاؤنا الكرام باستخدام عقود الفروقات. 

الأسهم: قائمة الأكثر تداولًا

اكتشف الأسهم الأعلى تداولاً لهذا اليوم. هل تتناغم هذه الأسواق مع استراتيجيتك الاستثمارية وتطلعاتك في عالم التداول؟
صفحة النّظرة العامّةالأكثر تداولًاالأكثر تقلبًاالأسواق الصاروخيةالأسواق المُنهارة
بيعشراءالسبريدنسبة التغيير ليوم واحدالمخططات البيانية ليوم واحد
البائعونالمشترون
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
SNDKSanDisk Corp
MSTRStrategy Inc
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
الأسعار الموضحة للأسهم هي أرقام استرشادية، وقد تختلف عن الأسعار اللحظية في السوق.

إرشادات حول الأسهم الأكثر تداولًا

ما هي أبرز الأسهم العالمية الكبرى؟

يُشير مصطلح "أبرز الأسهم العالمية الكبرى" بوجه عام إلى أسهم الشركات التي تتمتع بسجل حافل وموثق من الأداء الرفيع والمتميز، أي تلك التي تستند إلى أساسات مالية متينة، وتحقق عوائد مجزية ومتواصلة لمساهميها، وتتمتع بقيمة سوقية عالية. 

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة أبرز الأسهم العالمية هي قائمة ديناميكية تتغير باستمرار، وذلك تبعاً لمجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قيمتها السوقية. قد تكون هذه العوامل داخلية المنشأ – كتغييرات تطرأ على مستوى الإدارة التنفيذية العليا أو إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة – أو قد تكون خارجية المصدر، كالأحداث الجيوسياسية العالمية أو حدوث نقص في المواد الأساسية. وبناءً على ذلك، فإن أي قائمة جامدة لما يُسمى بـ "أبرز الأسهم العالمية" سرعان ما تفقد حداثتها وقيمتها وتصبح متقادمة.

يمكنك الاطلاع على الأسهم التي يتداولها عملاؤنا بشكل أكبر من خلال الجدول الموضح أعلاه. وغالباً ما تحتل الشركات العملاقة ذات الأسماء الرنانة مكانة بارزة ضمن المؤشرات العالمية الرئيسية، مثل مؤشر US 500 أو UK 100 أو Japan 225

ما هي الأسهم المتداولة في البورصات العامة؟

الأسهم المتداولة في البورصات العامة هي عبارة عن وحدات ملكية في شركة ما، تكون متاحة لعموم الجمهور، أفراداً ومؤسسات، لشرائها وبيعها عبر أسواق الأوراق المالية المنظمة – مثل بورصة نيويورك أو بورصة لندن.

وتُتيح هذه الآلية الفرصة لكل من الأفراد العاديين والمؤسسات الاستثمارية للاستثمار في الشركات وامتلاك حصة فيها. ويسعى الأفراد من وراء ذلك إلى التأثير على قرارات حوكمة الشركة من خلال ما يتمتعون به من حقوق تصويت، أو الحصول على مدفوعات نقدية من توزيعات الأرباح، أو ببساطة بهدف المضاربة على حركة سعر السهم صعوداً وهبوطاً. أما الشركات، فتلجأ إلى طرح أسهمها للتداول العام بهدف الوصول إلى رؤوس الأموال من قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين، وذلك لدعم خطط النمو والابتكار وتمويل التغييرات التشغيلية والتوسعات المستقبلية.

ما هي الأسهم الأعلى من حيث حجم التداول؟

الأسهم ذات أعلى أحجام تداول هي تلك الأسهم التي تشهد أكبر قدر من عمليات البيع والشراء وأكثرها تكراراً في أسواق الأوراق المالية، بما يعكس زخماً واهتماماً استثنائياً من جانب جمهور المتداولين. وغالباً ما تنتمي هذه الأسهم إلى شركات كبرى ذات شهرة عالمية وتحظى بتغطية إخبارية مكثفة وواسعة النطاق، مثل أسهم شركات آبل، أو تسلا، أو أمازون.