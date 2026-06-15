الأسهم الأكثر تداولًا

ما هي أبرز الأسهم العالمية الكبرى؟

يُشير مصطلح "أبرز الأسهم العالمية الكبرى" بوجه عام إلى أسهم الشركات التي تتمتع بسجل حافل وموثق من الأداء الرفيع والمتميز، أي تلك التي تستند إلى أساسات مالية متينة، وتحقق عوائد مجزية ومتواصلة لمساهميها، وتتمتع بقيمة سوقية عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة أبرز الأسهم العالمية هي قائمة ديناميكية تتغير باستمرار، وذلك تبعاً لمجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قيمتها السوقية. قد تكون هذه العوامل داخلية المنشأ – كتغييرات تطرأ على مستوى الإدارة التنفيذية العليا أو إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة – أو قد تكون خارجية المصدر، كالأحداث الجيوسياسية العالمية أو حدوث نقص في المواد الأساسية. وبناءً على ذلك، فإن أي قائمة جامدة لما يُسمى بـ "أبرز الأسهم العالمية" سرعان ما تفقد حداثتها وقيمتها وتصبح متقادمة.

يمكنك الاطلاع على الأسهم التي يتداولها عملاؤنا بشكل أكبر من خلال الجدول الموضح أعلاه. وغالباً ما تحتل الشركات العملاقة ذات الأسماء الرنانة مكانة بارزة ضمن المؤشرات العالمية الرئيسية، مثل مؤشر US 500 أو UK 100 أو Japan 225.