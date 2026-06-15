الأسهم الأبرز تراجعًا

ما هي الأنواع المختلفة للأسهم؟

يوجد نوعان رئيسيان من الأسهم: الأسهم العادية، والأسهم الممتازة.

حينما تفكر في معنى مصطلح "السهم" في سياق مالي، فمن المرجح جداً أن يتبادر إلى ذهنك "الأسهم العادية" – وهي النوع الأكثر شيوعاً وانتشاراً وتداولاً في أسواق المال.

فإذا كانت الشركة التي استثمرت فيها تُحقق أداءً جيداً ونتائج إيجابية، فإن امتلاكك لأسهمها العادية يمنحك فرصة الحصول على حصة من توزيعات الأرباح. كما ستتمتع بصفتك حاملاً للأسهم العادية بحقوق تصويت في الجمعيات العمومية للشركة، مما يتيح لك فرصة المشاركة وإبداء الرأي في القرارات الجوهرية التي تؤثر على مسار وتوجهات أعمال الشركة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حال تعرض الشركة للفشل أو الإفلاس، فإن حملة الأسهم العادية عادةً ما يكونون في المرتبة الأخيرة ضمن قائمة المطالبين بحقوقهم عند تصفية أصول الشركة.

أما "الأسهم الممتازة"، فلها عدة تسميات أخرى، حيث يُشار إليها أحياناً بـ "أسهم الأفضلية" أو "الأوراق المالية الهجينة". وفي حين أن الأسهم الممتازة تُمثل أيضاً وحدة ملكية في الشركة، إلا أن طبيعتها وآلية عملها تجعلها أقرب إلى أداة استثمارية تجمع بين خصائص السهم والسند، وذلك مقارنة بالأسهم العادية.

وتوجد أنواع فرعية متعددة من الأسهم الممتازة، من بينها الأسهم "الممتازة ذات الأرباح التراكمية"، و"الممتازة المشاركة في الأرباح"، و"الممتازة القابلة للتحويل" إلى أسهم عادية. ولكنها، بوجه عام، تنطوي على إمكانية الحصول على توزيعات أرباح أعلى مقارنة بالأسهم العادية، وفي المقابل، لا تمنح حامليها في الغالب حقوق تصويت في إدارة شؤون الشركة.