الطرح العام الأولي لشركة Shein – كيفية التداول على أسهم Shein
تحليل شامل لشركة Shein، واكتتابها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات التداول في سوق الأسهم عبر عقود الفروقات.
متى موعد طرح Shein؟
حتى تاريخ 27 فبراير 2025، لم تُعلن شركة Shein رسميًا عن موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO).
في البداية، أشارت التقارير إلى أن Shein كانت تستهدف مبدئيًا الإدراج في بورصة لندن (LSE) خلال الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، في 14 فبراير 2025، أفادت تقارير بأن Shein قد تؤجل خطط الطرح العام الأولي إلى النصف الثاني من عام 2025.
قد ينظر المتداولون المهتمون بقطاعي الأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية في مراقبة أداء أسهم الشركات المنافسة المدرجة بالفعل، مثل ASOS وBoohoo وZalando، التي تعمل في أسواق مماثلة لـ Shein، وقد توفر فرصًا استثمارية بديلة.
قد تتغير خطط الطرح العام الأولي لشركة Shein بناءً على تطور اللوائح التنظيمية وظروف السوق المتغيرة.
لماذا قد تؤجل Shein طرحها العام؟
اعتبارًا من 27 فبراير 2025، لم تعلن Shein رسميًا عن طرحها العام الأولي أو عن أي تأجيلات. ومع ذلك، يشير محللون في RBC Capital إلى أن التغييرات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية قد أثرت على قرار Shein بتأجيل المضي قدمًا في الإدراج العام.
ففي الأول من فبراير 2025، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن إنهاء العمل بقاعدة الإعفاء للحد الأدنى 'de minimis'، التي كانت تسمح سابقًا بدخول الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. كما تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، مما أثر بشكل كبير على استراتيجية التسعير والربحية لشركة Shein في أكبر أسواقها (الولايات المتحدة).
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة Financial Times (في 23 فبراير 2025) أن صافي أرباح Shein انخفض بنسبة 40% في عام 2024 ليصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 19% لتصل إلى 38 مليار دولار. وقد أدى اشتداد المنافسة من قبل منصة Temu وارتفاع التكاليف التشغيلية إلى الضغط على هوامش ربح الشركة، مما دفع المستثمرين للمطالبة بمراجعة تقييم الطرح العام الأولي – ليحتمل انخفاضه إلى 30 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 66 مليار دولار.
ما هي شركة Shein؟
Shein هي شركة عملاقة عالمية للتجارة الإلكترونية متخصصة في مجال الأزياء السريعة، تأسست في عام 2008 على يد كريس شو في نانجينغ، الصين. تتخذ الشركة الآن من سنغافورة مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل وفقًا لنموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC)، حيث تبيع الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية في أكثر من 150 دولة – دون الاعتماد على متاجر فعلية دائمة، بل تستخدم بدلاً من ذلك المتاجر المؤقتة.
يكمن نجاح Shein في قدرتها على تتبع أحدث اتجاهات الموضة في الوقت الفعلي واعتماد نظام المخزون في الوقت المناسب، مما يسمح لها بإنتاج دفعات صغيرة من التصاميم الجديدة وتوسيع نطاق الإنتاج بسرعة بناءً على حجم الطلب الفعلي. يتيح هذا النموذج دورات إنتاج فائقة السرعة وتوفير منتجات بأسعار منخفضة للغاية، مما يمكنها من التفوق على تجار التجزئة التقليديين.
تعتمد الشركة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر المؤثرين، وتطبيقها الخاص للهاتف المحمول لزيادة المبيعات، وتتنافس بشكل مباشر مع لاعبين كبار مثل ASOS، و Boohoo، وAlibaba، وTemu، وJD.com. ومع ذلك، تواجه الشركة تدقيقًا مستمرًا بشأن ممارسات العمل في سلاسل توريدها، وقضايا الاستدامة البيئية، ونزاعات الملكية الفكرية.
أبرز المحطات التاريخية في مسيرة Shein
- 2008تأسست على يد كريس شو كمتجر لبيع فساتين الزفاف والملابس النسائية.
- 2012إعادة إطلاق العلامة التجارية باسم Shein والتحول نحو بيع الأزياء السريعة عالميًا.
- 2015تبني نموذج إنتاج يعتمد على البيانات والطلب الفعلي، مما أتاح التكيف السريع مع اتجاهات الموضة المتغيرة.
- 2018التوسع بشكل كبير في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، مما عزز بصمتها الدولية.
- 2020تجاوزت شركتي Zara وH&M في عدد تنزيلات التطبيقات، لتصبح أكبر بائع تجزئة للأزياء عبر الإنترنت فقط في العالم.
- 2022بلغت قيمة الشركة 100 مليار دولار، مما جعلها لفترة وجيزة أكبر بائع تجزئة خاص للأزياء قيمة في العالم.
- 2024-2025واجهت تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا ومخاوف أخلاقية أثناء التحضير للطرح العام الأولي المحتمل.
السجل التاريخي لتقييم شركة Shein
شهد تقييم شركة Shein تحولات دراماتيكية، عاكسًا صعودها السريع كقوة مهيمنة في عالم الأزياء السريعة، وفي الوقت نفسه، التحديات الكبيرة التي تواجهها للحفاظ على هذا النمو في سوق دائم التطور. بدءًا من تجاوزها عتبة المليار دولار في مراحلها المبكرة وصولًا إلى ذروة تقييم تجاوزت 100 مليار دولار، تقلبت قيمة Shein بشكل كبير تحت تأثير معنويات المستثمرين، والتدقيق التنظيمي المتزايد، والظروف الاقتصادية المتغيرة. فيما يلي جدول زمني يوضح أبرز التغيرات في تقييم Shein خلال السنوات الأخيرة.
|
العام
|
التقييم المقدر
|
ملحوظات
|
2020
|
15 مليار دولار
|
تحقق وسط نمو كبير خلال فترة جائحة كوفيد-19.
|
2021
|
30 مليار دولار
|
تضاعف التقييم مقارنة بالعام السابق.
|
أبريل 2022
|
100 مليار دولار
|
تم الوصول إليه بعد جولة تمويل، متجاوزًا القيمة السوقية المجمعة لـ H&M و Zara.
|
2023
|
66 مليار دولار
|
انخفض التقييم وسط تحديات السوق وتزايد الضغوط التنظيمية.
|
فبراير 2025
|
حوالي 50 مليار دولار
|
تقييم متوقع لطرح لندن المحتمل، يعكس التطورات السوقية والتنظيمية الأخيرة.
كيف تحقق Shein إيراداتها؟
تعمل Shein كمنصة تجارة إلكترونية متخصصة في الأزياء السريعة، وتعتمد بشكل أساسي على نموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC) دون الحاجة لمتاجر فعلية دائمة. وخلافًا لتجار التجزئة التقليديين في قطاع الأزياء، تستخدم Shein دورة إنتاج فائقة السرعة، حيث تقوم بإنشاء وإطلاق تصاميم جديدة خلال أسابيع بدلاً من أشهر.
تتأتى إيرادات Shein من عدة مصادر رئيسية:
|
مصدر الإيرادات
|
الوصف
|
المبيعات المباشرة
|
تبيع Shein الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية مباشرة للمستهلكين عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وموقعها الإلكتروني.
|
التصنيع حسب الطلب
|
نموذج إنتاج يعتمد على "الوقت المناسب" يهدف إلى تقليل هدر المخزون وزيادة سرعة الاستجابة لأحدث اتجاهات الموضة العالمية.
|
العلامات التجارية الخاصة
|
تتعاون Shein مع مصممين ومصنعين مستقلين لإنتاج منتجات تحت علاماتها التجارية الداخلية الخاصة.
|
سوق البائعين الخارجيين
|
أطلقت الشركة مؤخرًا سوقًا يتيح للبائعين الخارجيين عرض منتجاتهم وبيعها على منصة Shein.
|
الخدمات اللوجستية والتوصيل
|
تحقق Shein إيرادات من خلال شراكات سلسلة التوريد، ورسوم الشحن المفروضة على العملاء، وخدمات التوصيل المميزة.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على سعر سهم Shein بعد الإدراج؟
إن سعر سهم Shein بعد إدراجه للتداول العام – في حال وعند حدوث ذلك – سيتأثر بمنظومة معقدة من العوامل تشمل السياسات التجارية، واتجاهات الربحية، والضغوط التنافسية، و السوق الأوسع نطاقًا.
التعريفات التجارية والمخاطر التنظيمية
تعتمد هوامش ربح Shein بشكل كبير على التصنيع منخفض التكلفة في الصين، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لتغيرات السياسات التجارية. قد يؤدي الإلغاء المخطط له في الولايات المتحدة لقاعدة الإعفاء للحد الأدنى 'de minimis' (الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2025) إلى إخضاع شحناتها للرسوم الجمركية الكاملة، مما يرفع التكاليف بشكل كبير. كما أن فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات الصينية، وهو أمر لا يزال قيد المراجعة، قد يجبر Shein إما على زيادة أسعارها أو استيعاب هذه التكاليف، مما يضغط على ربحيتها وبالتالي على سعر سهمها المحتمل – بشكل قد يماثل التراجع الذي شهده سعر سهم Alibaba في 2018-2019 عند اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
الإيرادات والربحية
تُعد تقارير الأرباح محركًا رئيسيًا لأداء أي سهم بعد إدراجه. يمكن للنتائج القوية أن تعزز ثقة المستثمرين، بينما قد تؤدي الأرباح الأضعف من المتوقع إلى تراجعات سعرية. في عام 2024، انخفض صافي ربح Shein بنسبة 40% (إلى حوالي مليار دولار)، على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 19% (لتصل إلى 38 مليار دولار)، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من منصة Temu. إن أي تقلص إضافي في هامش الربح بعد الطرح العام قد يؤثر سلبًا على تقييم الشركة، بشكل قد يذكرنا بمعاناة شركة ASOS في عام 2022 عندما أثر ارتفاع معدلات إرجاع المنتجات وتكاليف الخدمات اللوجستية على سعر سهمها.
معنويات السوق تجاه الطروحات الأولية
ستؤثر شهية المستثمرين تجاه أسهم قطاع التجارة الإلكترونية بشكل مباشر على نجاح طرح Shein الأولي. يمكن للأداء القوي للطروحات الأولية الأخرى في قطاعي التجزئة والتكنولوجيا أن يعزز الطلب على أسهم Shein، بينما قد تؤدي المخاوف المتعلقة بالربحية أو الظروف الاقتصادية الكلية إلى تثبيط حماس المستثمرين. ويمكن لتقلب سعر سهم JD.com، المدفوع بالتحولات في طلب المستهلكين الصينيين، أن يقدم إشارات حول الاتجاهات المحتملة التي قد تواجهها Shein.
الطلب الاستهلاكي والتصور الذهني للعلامة التجارية
قد يتأثر سهم Shein بشكل كبير بالتحولات في اتجاهات المستهلكين والمخاوف المتزايدة المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). لقد واجه عمالقة الأزياء السريعة مثل H&M وZara تدقيقًا مكثفًا بشأن استدامة عملياتهم، مما دفعهم للاستثمار في منصات إعادة البيع. وبالمثل، تتعرض Shein لضغوط متزايدة فيما يتعلق بممارسات العمل في سلسلة توريدها وتأثيرها البيئي، لا سيما في أوروبا، حيث تشدد الهيئات التنظيمية قبضتها على صناعة الأزياء السريعة. إذا فشلت الشركة في معالجة هذه المخاوف بفعالية، فقد تتأثر مبيعاتها سلبًا – خاصة بين فئة المستهلكين الشباب الأكثر وعيًا بالقضايا الاجتماعية والبيئية.
كيفية تداول أسهم Shein عبر عقود الفروقات
إذا ومتى قررت Shein طرح أسهمها في السوق للتداول العام، هناك خطوات أساسية يتعين اتخاذها لبدء تداول السهم:
- اختيار منصة الوساطة المالية الملائمةاختيار وسيط مالي خاضع للتنظيم يقدّم إمكانية التداول على أسهم Shein أو عقود فروقاتها.
- فتح وتفعيل حساب التداولتسجيل الاشتراك وإتمام عملية التحقق من الهوية.
- تمويل حساب التداول:إيداع رأس المال في الحساب باستخدام آلية التمويل المفضلة.
- مراقبة أداء السهم بعد الإدراجالبقاء على اطلاع بتقارير أرباح الشركة وأخبار القطاع الذي تنتمي إليه.
- تنفيذ أوامر التداولشراء أو بيع الأسهم باستخدام أوامر السوق أو الحد. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
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ما هي الأسهم المماثلة لـ Shein المتاحة للتداول؟
لا تزال Shein شركة مملوكة ملكية خاصة، لكن التقارير تشير إلى طرح عام أولي محتمل في بورصة لندن في أواخر عام 2025. يمكن للمتداولين الحصول على تعرض لقطاعي الأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية من خلال تداول أسهم الشركات التالية المدرجة في الأسواق العامة:
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ASOS – شركة تجزئة بريطانية للأزياء السريعة تركز بشكل أساسي على فئة المستهلكين الشباب.
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Boohoo (BOO) – علامة تجارية للأزياء السريعة تعتمد على تحليل البيانات، ولكنها تعمل على نطاق أصغر مقارنة بـ Shein.
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Zalando (ZAL) – شركة تجزئة أوروبية رائدة للأزياء عبر الإنترنت، تمزج بين بيع مخزونها الخاص وإتاحة منصتها كسوق للبائعين الخارجيين.
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Temu (PDD) – عملاق التجارة الإلكترونية الاقتصادي الذي ينافس Shein بشكل مباشر من خلال سياسات تسعير وخصومات قوية.
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Alibaba (BABA) – تدير منصة AliExpress التي تقدم منتجات أزياء منخفضة التكلفة، وإن لم تكن تركز حصريًا على قطاع الملابس.
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JD.com (JD) – شركة رائدة في التجارة الإلكترونية الصينية تتمتع بشبكة لوجستية قوية ومتطورة.
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الأسئلة الشائعة
هل تنفذ Shein طرحا عامًا أوليًا، ولماذا؟
لم تؤكد Shein رسميًا أي موعد للطرح العام الأولي، لكن يُقال إنها تدرس لندن كوجهة إدراج محتملة. تهدف الشركة إلى الإدراج العام في بورصة لندن (LSE) في الربع الأول من عام 2025. يمكن للطرح العام أن يتيح لـ Shein جمع رأس المال اللازم، وتوسيع نطاق عملياتها، وتوفير فرصة للمستثمرين الأوائل لتسييل جزء من استثماراتهم.
كم تبلغ القيمة المتوقعة لطرح Shein؟
كان تقييم الطرح العام الأولي لشركة Shein موضوعًا للكثير من التكهنات. في البداية، أشارت التقارير إلى تقييم يقارب 66 مليار دولار، ولكن في أعقاب التدقيق التنظيمي والضغوط الاقتصادية الكلية، حث بعض المستثمرين الشركة على خفض تقييمها ليصل إلى 30 مليار دولار. سيعتمد تسعير الطرح العام النهائي على ظروف السوق وطلب المستثمرين وقت الإدراج.
أين يمكن إدراج Shein؟
أفادت التقارير بأن Shein قد نظرت في بورصة لندن (LSE) كوجهة إدراج محتملة. يمثل هذا تحولاً عن التكهنات السابقة بأن الشركة كانت تستهدف الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة. قد تتغير خطط الطرح العام لشركة Shein اعتمادًا على تطور ظروف السوق والموافقات التنظيمية.