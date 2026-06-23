متى موعد طرح Shein؟

حتى تاريخ 27 فبراير 2025، لم تُعلن شركة Shein رسميًا عن موعد محدد لعملية طرح أسهمها للطرح العام الأولي (IPO).

في البداية، أشارت التقارير إلى أن Shein كانت تستهدف مبدئيًا الإدراج في بورصة لندن (LSE) خلال الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، في 14 فبراير 2025، أفادت تقارير بأن Shein قد تؤجل خطط الطرح العام الأولي إلى النصف الثاني من عام 2025.

قد ينظر المتداولون المهتمون بقطاعي الأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية في مراقبة أداء أسهم الشركات المنافسة المدرجة بالفعل، مثل ASOS وBoohoo وZalando، التي تعمل في أسواق مماثلة لـ Shein، وقد توفر فرصًا استثمارية بديلة.

قد تتغير خطط الطرح العام الأولي لشركة Shein بناءً على تطور اللوائح التنظيمية وظروف السوق المتغيرة.

لماذا قد تؤجل Shein طرحها العام؟

اعتبارًا من 27 فبراير 2025، لم تعلن Shein رسميًا عن طرحها العام الأولي أو عن أي تأجيلات. ومع ذلك، يشير محللون في RBC Capital إلى أن التغييرات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية قد أثرت على قرار Shein بتأجيل المضي قدمًا في الإدراج العام.

ففي الأول من فبراير 2025، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن إنهاء العمل بقاعدة الإعفاء للحد الأدنى 'de minimis'، التي كانت تسمح سابقًا بدخول الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. كما تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، مما أثر بشكل كبير على استراتيجية التسعير والربحية لشركة Shein في أكبر أسواقها (الولايات المتحدة).

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة Financial Times (في 23 فبراير 2025) أن صافي أرباح Shein انخفض بنسبة 40% في عام 2024 ليصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 19% لتصل إلى 38 مليار دولار. وقد أدى اشتداد المنافسة من قبل منصة Temu وارتفاع التكاليف التشغيلية إلى الضغط على هوامش ربح الشركة، مما دفع المستثمرين للمطالبة بمراجعة تقييم الطرح العام الأولي – ليحتمل انخفاضه إلى 30 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 66 مليار دولار.