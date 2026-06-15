أهمية معرفة ساعات تداول أسواق الأسهم العالمية

إن فهم ساعات تداول أسواق الأسهم العالمية ضروري لمتداولي المؤشرات والأسهم. تعتبر ساعات التداول الرسمية لكل بورصة بمثابة الإطار الزمني المتاح لتنفيذ الصفقات والاستجابة لتحركات الأسعار وإدارة المحافظ الاستثمارية بفعالية على مدار اليوم. وبالتالي، فإن نجاح أي خطة أو قرار استثماري يعتمد بشكل كبير على معرفة وفهم أوقات التداول في البورصات العالمية.

تلجأ بعض البورصات إلى إيقاف التداول مؤقتًا خلال فترة استراحة الغداء، مما يتيح المجال لإجراء الصيانة اللازمة للنظام وإنجاز المهام الإدارية، وكذلك للحد من التقلبات المفرطة. ويتيح هذا التوقف المؤقت للمتداولين فرصة لمراجعة صفقاتهم المفتوحة وإعادة تقييم استراتيجياتهم استعدادًا للنصف الثاني من يوم التداول. وعلى الجانب الآخر، تعمل بعض البورصات بشكل مستمر دون انقطاع، مما يتطلب من المتداولين التزام اليقظة والانتباه لتحركات السوق المحتملة على مدار اليوم.

جميع الأوقات المذكورة في هذا المقال بالتوقيت العالمي المُنسّق (UTC).

متى يفتح سوق الأسهم البريطانية؟

يفتح سوق الأسهم في المملكة المتحدة (بورصة لندن) في تمام الساعة 7:00 صباحًا ويغلق عند الساعة 3:30 مساءً، بدون فترة استراحة غداء، مما يؤثر على مؤشر UK 100.

متى يفتح سوق الأسهم الأمريكية؟

يفتح سوق الأسهم في الولايات المتحدة (بورصة نيويورك) في الساعة 1:30 مساءً ويغلق في تمام الساعة 8:00 مساءً، بدون فترة استراحة غداء، ويؤثر ذلك على مؤشرات داو جونز (US Wall Street 30) ومؤشر S&P 500 (US 500).

متى تفتح الأسواق الآسيوية؟

تختلف أوقات فتح وإغلاق الأسواق الآسيوية باختلاف البورصة. تفتح مجموعة بورصات اليابان، التي تُشرف على مؤشر نيكي 225 (اليابان 225)، أبوابها في تمام الساعة 12:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المُنسّق وتُغلق في تمام الساعة 6:00 صباحًا، بينما تفتح بورصة شنغهاي، التي تُشرف على مؤشر SSE المركب (الصين A50)، أبوابها في تمام الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت العالمي المُنسّق وتُغلق في تمام الساعة 7:00 صباحًا. في الوقت نفسه، تفتح بورصة هونغ كونغ، التي تُشرف على مؤشر هانغ سنغ (هونغ كونغ 50) أبوابها أيضًا في الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت العالمي المُنسّق وتُغلق في تمام الساعة 8:00 صباحًا. تغلق كل هذه البورصات لفترة استراحة غداء (اُنظر الى الجدول أدناه).

متى تفتح الأسواق الأوروبية؟

تفتح معظم الأسواق الأوروبية وتغلق في نفس الأوقات. تفتح بورصة يورونكست باريس، التي تُشرف على مؤشر كاك 40 (فرنسا 40) ومؤشر AEX (هولندا 25)، أبوابها في تمام الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المُنسّق وتُغلق في تمام الساعة 3:30 مساءً. تتشارك بورصة فرانكفورت (مصدر مؤشر DAX 40 (ألمانيا 40)، وبورصة مدريد (لمؤشر Ibex 35 (إسبانيا 35)، وبورصة إيطاليا (لمؤشر إيطاليا 40)، نفس فترة التداول التي تمتد من الساعة 7:00 صباحًا وحتى 3:30 مساءً بالتوقيت العالمي المنسّق (UTC).

متى تفتح الأسواق الأسترالية؟

تفتح بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، التي تُشرف على مؤشر ASX 200 (أستراليا 200)، أبوابها في تمام الساعة 11:00 مساءً بالتوقيت العالمي المُنسّق وتُغلق في تمام الساعة 5:00 صباحًا. تفتح بورصة نيوزيلندا للأوراق المالية أبوابها للتداول في تمام الساعة 9:00 مساءً وتغلق في الساعة 3:45 صباحًا، وهي البورصة التي يتم تداول مؤشر نيوزيلندا 50 عليها.

ما هي أوقات فتح وإغلاق البورصات الرئيسية؟

وفيما يلي قائمة شاملة توضّح أوقات فتح وإغلاق أبرز البورصات العالمية، والمؤشرات المرتبطة بها المتوفرة على منصتنا ورمزها على منصة Capital.com بين قوسين.

بورصة الأسهم ساعات العمل (التوقيت العالمي المُنسّق) ساعات الإغلاق (التوقيت العالمي المُنسّق) استراحة الغداء (التوقيت العالمي المُنسّق) مؤشرات الأسهم المرتبطة بورصة لندن للأوراق المالية 7:00 صباحًا 3:30 مساءً لا يوجد فوتسي 100 (UK 100) فوتسي 250 (UK 250) بورصة نيويورك 1:30 مساءً 8:00 مساءً لا يوجد مؤشر داو جونز، (US Wall Street 30) ستاندر آند بورز 500 (US 500) بورصة ناسداك للأوراق المالية* 1:30 مساءً 8:00 مساءً لا يوجد US Tech 100 يورونكست 7:00 صباحًا 3:30 مساءً لا يوجد CAC 40 (فرنسا 40)

AEX (هولندا 25) بورصة شنغهاي للأوراق المالية 1:30 صباحًا 7:00 صباحًا 3:30 صباحًا - 5:00 صباحًا SSE Composite (الصين A50) مجموعة بورصات اليابان 12:00 صباحًا 6:00 صباحًا 2:30 صباحًا - 3:30 صباحًا Nikkei 225 (اليابان 225) بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 1:30 صباحًا 8:00 صباحًا 4:00 صباحًا - 5:00 صباحًا Hang Seng (هونج كونج 50)

*ناسداك® هي علامة تجارية مملوكة لشركة ناسداك. المعلومات المقدّمة هنا هي مجرد أمثلة من أجل التوضيح فقط.

ما هو التداول خارج ساعات التداول الرسمية؟

التداول خارج ساعات التداول الرسمية، أو ما يعرف أيضًا بالتداول في ساعات التداول الممتدة، هو الفترة التي يمكن فيها تداول الأسهم والمؤشرات خارج ساعات التداول العادية للبورصة التي يتبعونها. وبالتالي، يمكنك التداول خارج ساعات التداول الرسمية استجابةً للأخبار والأحداث التي تقع خارج الجلسة العادية. ومع ذلك، إذا كنت تخطط للتداول خارج ساعات التداول الرسمية، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن حجم التداول الإجمالي قد يختلف اختلافًا كبيرًا مقارنة بساعات التداول العادية، مما قد يعني انخفاض السيولة وزيادة التقلبات. تعرّف على المزيد حول الأسواق التي يمكنك التداول فيها خارج ساعات التداول الرسمية معنا.

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