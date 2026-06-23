الطرح العام الأولي لشركة BrewDog – كيفية التداول على أسهم BrewDog
تحليل شامل لشركة BrewDog، واكتتابها العام الأولي المرتقب، والعوامل الجوهرية المحركة لسعر سهمها المحتمل، وآليات تداول الأسهم عبر عقود الفروقات.
متى يحين موعد الطرح العام الأولي لشركة BrewDog؟
حتى تاريخ 7 مارس 2025، لم تؤكد شركة BrewDog موعدًا رسميًا لعملية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي (IPO)، كما لم يتم تقديم أي ملف رسمي لدى الهيئات التنظيمية بهذا الخصوص. وكانت BrewDog قد استكشفت سابقًا إمكانية تنفيذ الاكتتاب العام في عام 2021، لكنها قامت بتأجيل هذه الخطط بسبب ظروف السوق السائدة آنذاك. وتشير التقارير المتداولة إلى أن الشركة قد تتجه للإدراج في بورصة لندن، على الرغم من أن خيار الإدراج في الولايات المتحدة يظل قائمًا.
استند أحدث تقييم لشركة BrewDog إلى آخر جولة تمويل لها، حيث قُدرت قيمتها بحوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، أفادت تقارير بأن الخسائر قبل الضرائب للشركة قد تضاعفت لتصل إلى 59 مليون جنيه إسترليني في العام الأخير تحت قيادة المؤسس المشارك جيمس وات، قبل استقالته في مايو 2024. وقد تم استبدال وات في منصب الرئيس التنفيذي بالسيد جيمس أرو، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات آنذاك.
من المرجح أن يتأثر توقيت الاكتتاب العام الأولي بعوامل متعددة تشمل معنويات السوق العامة، والأداء المالي للشركة، بالإضافة إلى العوامل التنظيمية. وقد ينظر المتداولون أيضًا في بدائل استثمارية ضمن قطاع المشروبات، مثل أسهم شركات Diageo أو AB InBev، للحصول على تعرض لهذا القطاع.
من الأهمية بمكان ملاحظة أن خطط BrewDog المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي قد تتغير تبعًا لظروف السوق المتغيرة واستراتيجية الشركة المستقبلية.
ما هي شركة BrewDog؟
BrewDog هي شركة بريطانية رائدة في صناعة البيرة الحرفية وتمتلك سلسلة من الحانات، وتشتهر بمجموعة متنوعة من أنواع البيرة المبتكرة ونموذج المبيعات المباشرة للمستهلك. تأسست الشركة في عام 2007 على يد جيمس وات ومارتن ديكي في فريزربورج، اسكتلندا. تنتج الشركة مجموعة واسعة من البيرة، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة مثل Punk IPA و Hazy Jane و Elvis Juice. تدير BrewDog مصانع جعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 100 حانة حول العالم.
يشمل نموذج أعمال BrewDog مبيعات التجزئة، والتوزيع بالجملة، وقطاع الضيافة. أطلقت الشركة مخطط التمويل الجماعي "أسهم للمشجعين" (Equity for Punks) في عام 2009، لجمع رأس المال مباشرة من المستثمرين الأفراد. كما تدير الشركة عمليات بيع للبيرة عبر الإنترنت، وخدمات اشتراك دورية، وفنادق تحمل علامتها التجارية.
أبرز المحطات التاريخية في مسيرة BrewDog
- 2007تأسيس الشركة في فريزربورج، اسكتلندا، مع التركيز على ابتكار البيرة الحرفية.
- 2009إطلاق برنامج "أسهم للمشجعين" (Equity for Punks)، وهو مبادرة تمويل جماعي لتمويل صناعة البيرة.
- 2015عن خطط للتوسع الدولي مع إنشاء مصنع جعة في الولايات المتحدة بولاية أوهايو.
- 2017استحوذت شركة الاستثمار TSG Consumer Partners على حصة 22%، مقيمةً الشركة بحوالي مليار جنيه إسترليني.
- 2020شهدت الشركة مبيعات قياسية عبر الإنترنت مع زيادة الطلب خلال فترات الإغلاق العام.
- 2021تأجيل خطط الاكتتاب العام الأولي وسط حالة عدم اليقين في السوق والتدقيق المتعلق بثقافة بيئة العمل داخل الشركة.
- 2022ادعت BrewDog أن بنك غولدمان ساكس قدّر قيمة الشركة بمبلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني.
- 2023نمت الإيرادات من 321 مليون جنيه إسترليني إلى 355 مليون جنيه إسترليني؛ وتضاعفت الخسائر لتصل إلى 59 مليون جنيه إسترليني.
- 2024تنحّى الرئيس التنفيذي جيمس وات عن منصبه في مايو، متحولاً إلى دور "القائد والمؤسس المشارك".
اعتبارًا من 7 مارس 2025، تعمل BrewDog على نطاق عالمي، وتمتلك وتدير أكثر من 100 حانة وفندق حول العالم. وبحلول عام 2030، تشير توقعات الشركة إلى زيادة عدد مواقعها ليصل إلى حوالي 300 موقع، بما في ذلك خطط للتوسع في أسواق الهند والصين وكوريا الجنوبية.
كيف تحقق BrewDog إيراداتها؟
تحقق BrewDog إيراداتها من خلال مزيج من الأنشطة تشمل تصنيع البيرة، وتجارة التجزئة، وقطاع الضيافة، حيث تبيع البيرة الحرفية عبر قنوات البيع المباشر للمستهلك، وشراكات التوزيع بالجملة، ومواقعها التي تحمل علامتها التجارية. كما تجمع الشركة رأس المال من خلال مبادرات التمويل الجماعي.
فيما يلي تفصيل لمصادر إيرادات BrewDog الرئيسية:
|
مصدر الإيرادات
|
الوصف
|
مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية
|
تبيع BrewDog منتجاتها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني وخدمات الاشتراك. يقدم متجرها عبر الإنترنت صناديق وعبوات متنوعة وإصدارات محدودة، بينما توفر خدمة الاشتراك "BrewDog & Friends" توصيلات منتظمة مقابل رسوم شهرية.
|
التوزيع بالجملة
|
تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لسلاسل المتاجر الكبرى، ومحلات بيع المشروبات المستقلة، ومؤسسات الضيافة. يشمل شركاء التجزئة Tesco و Sainsbury’s و Waitrose في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى موزعين في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.
|
الحانات والفنادق
|
تدير BrewDog أكثر من 100 موقع حول العالم – تشمل مواقع مملوكة للشركة وأخرى تعمل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، وتحقق إيرادات من مبيعات البيرة وقوائم الطعام والفعاليات. كما تدير الشركة فنادق تحمل علامة BrewDog التجارية، مثل فندق DogHouse في مانشستر وكولومبوس، مقدمةً تجارب إقامة فريدة تتمحور حول البيرة.
|
أسهم للمشجعين (Equity for Punks)
|
تجمع BrewDog رأس المال من خلال مخطط التمويل الجماعي "Equity for Punks"، حيث تبيع أسهمًا مباشرة للمستثمرين الأفراد. تعزز هذه المبادرة شعور الملكية والمشاركة المجتمعية، ويحصل المشاركون على مزايا تشمل الخصومات، والوصول المبكر للمنتجات الجديدة، ودعوات لحضور فعاليات المساهمين.
|
التعاونات والشراكات
|
تتعاون BrewDog مع علامات تجارية وتجار تجزئة آخرين لإنتاج أنواع حصرية من البيرة. تشمل الأمثلة إصدارات بعلامات تجارية مشتركة مع سلاسل متاجر كبرى متنوعة، بالإضافة إلى تعاونات محدودة الإصدار مع علامات تجارية عالمية.
يجمع نموذج أعمال BrewDog المتنوع بين عمليات إنتاج البيرة والمبيعات المباشرة للمستهلك وقطاع الضيافة والتمويل الجماعي، مما يضع الشركة كعلامة تجارية متعددة القنوات وذات حضور قوي في قطاع المشروبات العالمي.
ما هي العوامل المحتملة المؤثرة على سعر سهم BrewDog بعد الإدراج؟
سيعتمد تقييم شركة BrewDog عند طرحها للاكتتاب العام الأولي على شهية المستثمرين تجاه أسهم قطاع المشروبات، وأنماط الإنفاق الاستهلاكي، واتجاهات السوق السائدة، بالإضافة إلى أدائها المالي الفعلي. وبينما تشير جولات التمويل السابقة إلى تقييم يقارب 1.8 مليار جنيه إسترليني، سيقوم المحللون بتقييم مدى قدرة نموذج أعمال BrewDog على دعم النمو المستدام على المدى الطويل.
إن سعر سهم BrewDog – في حال إتمام عملية الإدراج – قد يتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك أداء الأرباح، ومستويات الطلب الاستهلاكي، والتطورات التنظيمية، وظروف الاقتصاد الكلي.
الأرباح والنمو والربحية
بصفتها شركة خاصة حاليًا، لا تنشر BrewDog تقارير أرباح دورية. ولكن بعد الاكتتاب العام، ستصبح النتائج الفصلية محركًا رئيسيًا لسعر السهم. سيقوم المحللون بمراقبة الإيرادات الناتجة عن مبيعات البيرة، وعمليات الحانات، والتجارة الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع مقاييس الربحية مثل هوامش الربح الإجمالية ومستويات الديون. إذا أظهرت BrewDog نموًا مستدامًا في الإيرادات وكفاءة تشغيلية، فقد تزداد ثقة المستثمرين. وعلى العكس، قد تؤدي النتائج الأضعف أو ارتفاع التكاليف التشغيلية إلى ضغوط هبوطية على تقييمها.
السمعة المؤسسية والقيادة والحوكمة
تنحى المؤسس المشارك جيمس وات، المعروف بشخصيته العامة الصريحة، عن منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2024. يمكن أن تؤثر ممارسات القيادة والحوكمة في BrewDog على معنويات المستثمرين. وقد أثارت المزاعم حول 'بيئة عمل سامة في عام 2021 وادعاءات أخرى تتعلق بسلوكيات غير لائقة مخاوف لدى بعض المستثمرين. إذا نجحت BrewDog في معالجة قضايا الحوكمة وتحسين الشفافية المؤسسية، فقد يعزز ذلك الثقة. ومع ذلك، فإن أي جدل إضافي قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسمعة قد تؤثر على أداء سهم BrewDog.
الطلب الاستهلاكي والتوسع في الأسواق
تعمل BrewDog داخل قطاع متطور وعالي التنافسية، حيث يمكن أن تؤثر تفضيلات المستهلكين المتغيرة على الطلب. وبينما تظل علامتها التجارية قوية، فإن الاتجاهات نحو المشروبات منخفضة الكحول والخالية من الكحول تمثل تحديات وفرصًا في آن واحد. قد يدعم توسع BrewDog في المنتجات غير الكحولية والأسواق الجديدة، مثل الولايات المتحدة وآسيا، مسار النمو. ومع ذلك، فإن انخفاض استهلاك البيرة في مناطق رئيسية أو المنافسة الأقوى من مصانع البيرة الحرفية والشركات متعددة الجنسيات قد يؤثر على توقعات الإيرادات.
المشهد التنافسي
المشهد التنافسي تتنافس BrewDog مع كل من مصانع الجعة متعددة الجنسيات، مثل AB InBev وHeineken، وعلامات البيرة الحرفية المستقلة. قد تؤثر قدرتها على تأمين شراكات رئيسية في قطاع التجزئة والتوزيع على أداء السهم. يوفر نموذج البيع المباشر للمستهلك والحانات التي تحمل علامتها التجارية تمايزًا لـ BrewDog، ولكن زيادة المنافسة السعرية أو تشبع السوق قد يشكلان مخاطر. يمكن للنجاح في تأمين صفقات حصرية أو إطلاق خطوط إنتاج مبتكرة أن يدعم تقييمها، بينما قد يؤدي فقدان حصتها السوقية إلى التأثير سلبًا على سعر السهم.
البيئة التنظيمية واعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
تختلف لوائح تنظيم المشروبات الكحولية حسب المنطقة، ويمكن للتغييرات في قيود الإعلان، أو الضرائب المفروضة على الكحول، أو متطلبات الاستدامة أن تؤثر على عمليات BrewDog. يتماشى التزام الشركة بتحقيق السلبية الكربونية ومشروعها لإعادة التحريج "الغابة المفقودة" (Lost Forest) مع معايير استثمار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ومع ذلك، فإن الفشل في تحقيق أهداف الاستدامة أو الامتثال للتغيرات التنظيمية قد يثني المستثمرين المؤسسيين. قد يراقب المتداولون التطورات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمحفزات محتملة لسعر السهم.
عوامل الاقتصاد الكلي والإنفاق التقديري
ترتبط إيرادات BrewDog بالإنفاق التقديري للمستهلكين. فطوال عام 2024، أثر ارتفاع التضخم وضغوط تكاليف المعيشة على مبيعات قطاع الضيافة والمشروبات الكحولية. إذا استقرت الظروف الاقتصادية، فإن زيادة إنفاق المستهلكين على البيرة الفاخرة والتجارب الترفيهية يمكن أن تدفع نمو الإيرادات. وعلى العكس، يمكن للضغوط التضخمية المستمرة، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو تحول سلوك المستهلك نحو بدائل أقل تكلفة، أن تؤثر على الأداء المالي لشركة BrewDog. قد يتتبع المتداولون مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة واتجاهات قطاع الضيافة لتقييم الإمكانات المستقبلية لسهم BrewDog.
كيفية تداول أسهم BrewDog عبر عقود الفروقات
في حال استكملت شركة BrewDog عملية الطرح العام الأولي بنجاح، سيتمكن المتداولون من المضاربة على تحركات سعر سهمها. فيما يلي الخطوات الأساسية لتداول أسهم BrewDog عند إتاحتها:
- اختيار منصة الوساطة المالية الملائمة:اختيار وسيط مالي خاضع للتنظيم يقدّم إمكانية التداول على أسهم BrewDog أو عقود فورقاتها. تعرف على المزيد حول آليات ومفاهيم تداول عقود الفروقات في دليل تداول عقود الفروقات الشامل الخاص بنا.
- فتح وتفعيل حساب التداول:تسجيل الاشتراك وإتمام عملية التحقق من الهوية.
- تمويل حساب التداول:إيداع رأس المال في الحساب باستخدام آلية التمويل المفضلة.
- مراقبة أداء السهم بعد الإدراج:البقاء على اطلاع بتقارير أرباح الشركة وأخبار القطاع الذي تنتمي إليه.
- تنفيذ الصفقة:شراء أو بيع الأسهم باستخدام أوامر السوق أو الحد. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
ابقَ متقدمًا بخطوة على تحركات السوق مع رؤى الخبراء في قسم الأخبار والتحليلات لدينا.
ما هي أسهم قطاع المشروبات الأخرى المتاحة للتداول؟
اعتبارًا من 7 مارس 2025، لا تزال BrewDog شركة خاصة، دون أي تأكيد رسمي لموعد الاكتتاب العام الأولي. ولكن يمكنك الحصول على تعرض استراتيجي لقطاع المشروبات من خلال تداول أسهم الشركات التالية المدرجة في الأسواق العامة:
Diageo (DGE) – شركة عالمية رائدة في قطاع المشروبات الكحولية، تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل Guinness و Johnnie Walker و Smirnoff. تعمل Diageo في أكثر من 180 دولة، وتحقق إيراداتها من المشروبات الروحية والبيرة والمنتجات الجاهزة للشرب.
Anheuser-Busch InBev (BUD) – أكبر شركة لتصنيع البيرة في العالم، وتضم محفظتها علامات تجارية عالمية مثل Budweiser و Stella Artois و Corona. تحقق AB InBev إيراداتها من خلال شبكة توزيع عالمية واسعة، وتعمل حاليًا على التوسع في قطاعات المشروبات غير الكحولية والمشروبات الفاخرة.
Heineken (HEIA) – شركة تصنيع بيرة كبرى متعددة الجنسيات تعمل في أكثر من 70 دولة. تمتلك Heineken علامات تجارية مثل Heineken و Amstel و Birra Moretti، وتواصل توسعها في الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وفيتنام.
Molson Coors (TAP) – شركة كبرى لتصنيع البيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا، تشتهر بعلامات مثل Coors Light و Miller Lite و Blue Moon. قامت Molson Coors بتنويع أعمالها لتشمل المشروبات غير الكحولية والمشروبات الجاهزة للشرب (RTDs).
Constellation Brands (STZ) – شركة مشروبات مقرها الولايات المتحدة تركز على البيرة الفاخرة والنبيذ والمشروبات الروحية. تمتلك Constellation Brands حقوق توزيع Corona و Modelo داخل الولايات المتحدة، وقد توسعت لتشمل المشروبات الروحية الفاخرة والمشروبات التي تحتوي على القنب.
Davide Campari Milano (CPR) – شركة مشروبات إيطالية تتمتع بحضور قوي في قطاع المشروبات الروحية، بما في ذلك علامات Aperol و Campari و Wild Turkey. تواصل مجموعة Campari نموها من خلال عمليات الاستحواذ والتركيز على العلامات التجارية الفاخرة.
تعرف على المزيد حول الأسهم وأسواق الأوراق المالية في دليل تداول الأسهم الشامل الخاص بنا.
الأسئلة الشائعة
ما هي المخاطر والمكاسب المحتملة لتداول أسهم BrewDog؟
حتّى 7 مارس 2025، لم تؤكد BrewDog بعد موعدًا للطرح العام الأولي. وبالتالي، فإن مناقشة اهتمام المستثمرين المحتمل تظل مجرد تكهنات. ومع ذلك، يمكن أن تنبع المكاسب المحتملة من قوة علامتها التجارية، وتوسعها العالمي، ومصادر إيراداتها المتنوعة. كما أن تركيز الشركة على الاستدامة والمبيعات المباشرة للمستهلك قد يدعم النمو. ولكن، تشمل المخاطر المنافسة الشديدة من شركات تصنيع البيرة متعددة الجنسيات، وتغير تفضيلات المستهلكين، والتحديات التنظيمية في صناعة المشروبات الكحولية. سيكون الأداء المالي لشركة BrewDog بعد الاكتتاب العام هو العامل الرئيسي في تحديد تقييمها السوقي.
هل يمكن أن يتم اكتتاب BrewDog في عام 2025؟
حتى تاريخ 7 مارس 2025، لم تؤكد BrewDog أي موعد رسمي للطرح العام الأولي. لقد نظرت الشركة في إمكانية الاكتتاب العام في الماضي ولكنها لم تؤكد أي خطط أو تواريخ محددة. تشير التقارير إلى أن BrewDog قد تفكر في الإدراج في بورصة لندن، على الرغم من عدم تقديم أي ملف رسمي. سيعتمد توقيت الاكتتاب العام على تطور ظروف السوق، ومستويات الطلب، واستراتيجية BrewDog الخاصة.
كيف يمكن التداول أو الاستثمار في أسهم BrewDog قبل إتمام الاكتتاب العام؟
إلى أن يتم إدراج BrewDog للتداول العام، لن تكون أسهمها متاحة للتداول في البورصات الرسمية أو عبر منصات عقود الفروقات (CFDs). ولكن قد يتمكن بعض المستثمرين المؤسسيين من الوصول إلى أسهم BrewDog من خلال الأسواق الثانوية الخاصة، ولكن هذه الفرص محدودة وغير متاحة لعامة المستثمرين.يمكن للمتداولين الذين يسعون للاستفادة من فرص قطاع المشروبات قبل الاكتتاب العام المحتمل لشركة BrewDog النظر في البدائل المدرجة للتداول بالفعل مثل Diageo أو AB InBev أو Heineken – وجميعها متاحة للتداول عبر عقود الفروقات.
هل ستكون أسهم BrewDog متاحة للتداول عبر عقود الفروقات بعد الإدراج؟
في حال مضت BrewDog قدمًا في عملية الإكتتاب العام وأكملتها، فمن المحتمل أن تصبح أسهمها متاحة للتداول عبر عقود الفروقات، ويعتمد ذلك على الباقة التي يقدّمها كل وسيط مالي. يجب على المتداولين التحقق مع مزود عقود الفروقات الخاص بهم لمعرفة ما إذا كان سيتم إدراج سهم BrewDog كأداة قابلة للتداول على منصتهم. ويمنح التداول باستخدام عقود الفروقات للمتداولين فرصة المضاربة على تحركات أسعار سهم BrewDog دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم الأساسية بشكل فعلي.
من يمتلك شركة BrewDog؟
اعتبارًا من عام 2025، لا تزال BrewDog شركة مملوكة ملكية خاصة. ويشمل كبار المساهمين المؤسس المشارك جيمس وات، وشركة الأسهم الخاصة TSG Consumer Partners، والمستثمرين الأفراد المشاركين في مخطط التمويل الجماعي للشركة "Equity for Punks". وتجدر الإشارة إلى أن هيكل الملكية هذا قد يتغير إذا مضت BrewDog قدمًا في عملية الطرح العام الأولي.