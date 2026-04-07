استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك

على الرغم من تعدد أساليب المتداولين في توظيف هذا المؤشر، إلا أن بعض استراتيجيات متوسط هال المتحرك الرائجة تستند إلى التقاطع والاختراق.

استراتيجية تقاطع متوسط هال المتحرك

ترتكز هذه الاستراتيجية على استخدام فترتين زمنيتين مختلفتين لمتوسط هال المتحرك، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، لتوليد إشارات التداول عندما تتقاطع هذه الخطوط مع بعضها.

يعمد المتداولون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية إلى تثبيت مؤشرين لمتوسط هال المتحرك على مخطط السعر، أحدهما بفترة قصيرة (مثلًا، 10 فترات) والآخر بفترة أطول (مثلًا، 50 فترة). وبهذا، سيستجيب متوسط هال المتحرك الأقصر بشكل أسرع لتغيرات الأسعار، بينما سيوفر متوسط هال المتحرك بالفترة الأطول تمثيلًا أشمل وأكثر سلاسة للاتجاه العام.

المفهوم الأساسي وراء استراتيجية تقاطع متوسط هال المتحرك هو استشراف نقاط الدخول والخروج المحتملة من خلال رصد التفاعل بين خطي متوسط هال المتحرك. عندما يتقاطع المتوسط الأقصر مع المتوسط الأطول ويتخطّاه لأعلاه، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. وعلى العكس، عندما يتقاطع المتوسط الأقصر مع المتوسط الأطول ولكن لأسفل، فإن ذلك يوحي باتجاه هبوطي محتمل.

من أجل تحسين دقة استراتيجية تقاطع متوسط هال المتحرك، يُنصح المتداولون بإدخال بعض القواعد الإضافية أو الفلاتر. على سبيل المثال، يُفضل الشروع في تنفيذ الصفقات فقط إذا صاحب التقاطع زيادة ملحوظة في حجم التداول، ما يُعتبر مؤشرًا إضافيًا على قوة الاتجاه. كذلك، يُمكن أن يسهم دمج أدوات تحليل فني إضافية كمؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) في تأكيد صحة إشارات التقاطع.

استراتيجية اختراق متوسط هال المتحرك

تركز استراتيجية اختراق متوسط هال المتحرك على رصد الاختراقات من مستويات الدعم أو المقاومة الثابتة، مما قد يُنذر ببداية اتجاه قوي.

تتمثل الخطوة الافتتاحية في هذه الاستراتيجية بتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة على مخطط الأسعار، والتي غالبًا ما تتشكل عندما يتكرر وصول السعر إلى نفس القمم أو القيعان، مُشكلًا حاجزًا أفقيًا. يمكن تطبيق مؤشر متوسط هال المتحرك على المخطط للمساعدة في تحديد اتجاه السوق العام وقياس قوة الاختراق.

بمجرد تمييز مستويات الدعم والمقاومة، يجب على المتداولين مراقبة تفاعل السعر مع هذه المستويات بالتزامن مع متوسط هال المتحرك. يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة المحدد، مصحوبًا بتأكيد مطابق من متوسط هال المتحرك.

على سبيل المثال، إذا تخطى السعر مستوى المقاومة وتبعه متوسط هال المتحرك فوق هذا المستوى، قد يُشير ذلك إلى اختراق صعودي. بالمقابل، إذا انكسر السعر أسفل مستوى الدعم وتبعه متوسط هال المتحرك، قد يُشير ذلك إلى اختراق هبوطي محتمل.

من أجل تعزيز مصداقية استراتيجية اختراق متوسط هال المتحرك، يُنصح بالاستعانة بمؤشرات إضافية كبولينجر باندز® أو متوسط المدى الحقيقي (ATR).