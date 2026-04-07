استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك: دليل تعليمي
تعرّف على متوسط هال المتحرك (HMA) ومزاياه الرئيسية، وكذلك كيفية تطبيق استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك.
ما هو متوسط هال المتحرك؟
متوسط هال المتحرك (HMA) هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية معينة. على عكس المتوسطات المتحركة التقليدية، يهدف هذا المؤشر إلى تقليل التشويش وتنعيم تقلبات الأسعار.
وفي هذا الدليل، سنلقي نظرة على آليات المؤشر وكيفية تصميم استراتيجيتك الخاصة باستخدام متوسط هال المتحرك.
أبرز النقاط
- متوسط هال المتحرك هو أداة تحليل فني تقيس متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية، بهدف تقليل التشويش وتنعيم تقلبات الأسعار.
- تم إنشاء متوسط هال المتحرك على يد آلان هال في عام 2005، ويتفرّد بعملية حسابية فريدة تجمع بين مزايا المتوسطات المتحركة الأخرى مثل المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك المرجّح والمتوسط المتحرك الأسي لخلق مؤشر أكثر استجابة وسلاسة.
- عند استخدام متوسط هال المتحرك، من الضروري اختيار المعاملات والإطارات الزمنية المناسبة بحسب أسلوبك وأهدافك في التداول. وتُجدر الإشارة إلى أن مخترع هذا المؤشر، آلان هال، يوصي باستخدام فترة افتراضية قدرها 16.
- يمكن استخدام متوسط هال المتحرك لتحديد الاتجاهات ورصد الانعكاسات في الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، كما يُمكن الجمع بينه وبين مؤشرات أخرى للحصول على إشارات تداول أفضل.
- ومن أشهر استراتيجيات التداول باستخدام متوسط هال المتحرك، استراتيجيتي التقاطع والاختراق.
شرح عن متوسط هال المتحرك
في عام 2005، قام المتداول في سوق الأسهم الأسترالي آلان هال بإنشاء متوسط هال المتحرك في محاولة منه لحل مشكلة التأخر في المتوسطات المتحركة الأخرى. وفي هذا الإطار، يقول مُبتكر المؤشر على لسانه:
يُميّز مؤشر متوسط هال المتحرك نفسه عن أنواع المتوسطات المتحركة الأخرى مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك المرجّح (WMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، من خلال عملية حسابية فريدة تجمع بين مزايا المتوسطات المتحركة الأخرى تخلق مؤشر أكثر استجابة وسلاسة.
العملية الحسابية لـمتوسط هال المتحرك
على الرغم من أن متوسط هال المتحرك مُتاح بسهولة على معظم منصات المخططات البيانية والتداول، إلّا أن فهم آلية عمله قد يًساعدك في استخدامه على النحو الأمثل. إذا أراد المتداول أن يقوم بحساب متوسط هال المتحرك بنفسه، فيمكنه اتباع الخطوات التالية: :
- اختيار عدد الفترات: يقترح آلان هال استخدام 16 فترة، ولكن يمكن للمتداولين استخدام أي رقم مناسب لاستراتيجية التداول التي يستخدمونها.
- حساب متوسطين متحركين مرجّحين (WMAs):
- واحد للمدة الزمنية كاملة (عدد الفترات)
- آخر لنصف هذه المدة (عدد الفترات / 2)
- ضرب المتوسط المتحرك المرجّح للفترة الأقصر في اثنين ثم طرح المتوسط المتحرك المرجّح الأول من الناتج: هذا الناتج يعطيك متوسط هال المتحرك الأساسي غير المُنعّم.
- الجذر التربيعي لعدد الفترات: يمكنك تقريب الناتج إلى أقرب عدد صحيح.
- حساب متوسط متحرك مرجّح ثالث باستخدام الرقم الناتج: وهذا هو متوسط هال المتحرك النهائي لديك. باختصار، معادلة متوسط هال المتحرك هي:
HMA= WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
حيث:
- WMA = المتوسط المتحرك المرجّح
- N = عدد الفترات
- sqrt = الجذر التربيعي
إعدادات متوسط هال المتحرك للتداول
عند استعمال متوسط هال المتحرك، تبرز الأهمية القصوى لاختيار المعاملات والأطر الزمنية التي تتوافق مع أسلوب التداول الخاص بك وأهدافك المحددة. يتم حساب متوسط هال المتحرك استنادًا إلى فترة محددة تعكس مدى استجابته ودرجة سلاسته.
يوصي آلان هال، مخترع مؤشر متوسط هال المتحرك، باستخدام فترة افتراضية بعدد 16، غير أن المجال مفتوح للمتداولين لاستكشاف واستنباط الإعداد الأمثل الذي يتوافق مع متطلباتهم الخاصة.
لتحديد الإطار الزمني الأمثل، يجدر بك أن تأخذ في اعتبارك أسلوب التداول الذي تفضله والمنهجية التي تعتزم اتباعها في تحليل السوق. على سبيل المثال:
- التداول اليومي: قد يفضل المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية الاعتماد على إطارات زمنية أقصر، مثل المخططات التي تغطي دقيقة واحدة أو 5 دقائق أو 15 دقيقة.
- التداول المتأرجح: قد يفضل المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية استخدام مخططات بيانية تمتد لـ 4 ساعات أو المخططات اليومية أو حتى الأسبوعية.
- التروّي: يتجه المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية عادةً نحو الإطارات الزمنية الأسبوعية أو الشهرية لرصد الاتجاهات طويلة الأمد.
من الجدير بالذكر أن عملية اختيار المعاملات والأطر الزمنية المثالية هي عملية استكشافية تقتضي التجربة والخطأ. ومن الأهمية بمكان أن تختبر مجموعة متنوعة من الإعدادات باستخدام بيانات الأسعار التاريخية قبل الشروع في تطبيقها على عمليات التداول الفعلية.
كيفية استخدام متوسط هال المتحرك في التداول
يفتح متوسط هال المتحرك آفاقًا متعددة لاستخدامه، ويتوقّف الاستخدام على استراتيجية كل متداول. فيما يلي بعض الاستخدامات البارزة للتداول بمتوسط هال المتحرك.
تحديد الاتجاهات
قد يكون متوسط هال المتحرك مفيدًا بشكل خاص في تحديد الاتجاهات، مستفيدًا من خاصيته في تنعيم البيانات واستجابته السريعة لتغيرات الأسعار.
لتأكيد الاتجاه، يجب متابعة ميل خط متوسط هال المتحرك. إذا الميل لأعلى فذلك يشير إلى اتجاه صعودي، بينما يُنذّر الميل لأسفل باتجاه هبوطي.
أيضًا، يكشف موقع خط متوسط هال المتحرك مقارنةً بسعر السوق عن دلالات عميقة. لنأخذ مثالًا، عندما يكون متوسط هال المتحرك أعلى من السعر ولكنه يتجه صعودًا، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي قد يواجه مقاومة متزايدة. وبالمثل، عندما يكون متوسط هال المتحرك أقل من السعر ولكنه يتجه هبوطًا، فإن ذلك يوحي بمقاومة للاتجاه الهبوطي.
استراتيجية التداول باستخدام متوسط هال المتحرك
على الرغم من تعدد أساليب المتداولين في توظيف هذا المؤشر، إلا أن بعض استراتيجيات متوسط هال المتحرك الرائجة تستند إلى التقاطع والاختراق.
استراتيجية تقاطع متوسط هال المتحرك
ترتكز هذه الاستراتيجية على استخدام فترتين زمنيتين مختلفتين لمتوسط هال المتحرك، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، لتوليد إشارات التداول عندما تتقاطع هذه الخطوط مع بعضها.
يعمد المتداولون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية إلى تثبيت مؤشرين لمتوسط هال المتحرك على مخطط السعر، أحدهما بفترة قصيرة (مثلًا، 10 فترات) والآخر بفترة أطول (مثلًا، 50 فترة). وبهذا، سيستجيب متوسط هال المتحرك الأقصر بشكل أسرع لتغيرات الأسعار، بينما سيوفر متوسط هال المتحرك بالفترة الأطول تمثيلًا أشمل وأكثر سلاسة للاتجاه العام.
المفهوم الأساسي وراء استراتيجية تقاطع متوسط هال المتحرك هو استشراف نقاط الدخول والخروج المحتملة من خلال رصد التفاعل بين خطي متوسط هال المتحرك. عندما يتقاطع المتوسط الأقصر مع المتوسط الأطول ويتخطّاه لأعلاه، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. وعلى العكس، عندما يتقاطع المتوسط الأقصر مع المتوسط الأطول ولكن لأسفل، فإن ذلك يوحي باتجاه هبوطي محتمل.
من أجل تحسين دقة استراتيجية تقاطع متوسط هال المتحرك، يُنصح المتداولون بإدخال بعض القواعد الإضافية أو الفلاتر. على سبيل المثال، يُفضل الشروع في تنفيذ الصفقات فقط إذا صاحب التقاطع زيادة ملحوظة في حجم التداول، ما يُعتبر مؤشرًا إضافيًا على قوة الاتجاه. كذلك، يُمكن أن يسهم دمج أدوات تحليل فني إضافية كمؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) في تأكيد صحة إشارات التقاطع.
استراتيجية اختراق متوسط هال المتحرك
تركز استراتيجية اختراق متوسط هال المتحرك على رصد الاختراقات من مستويات الدعم أو المقاومة الثابتة، مما قد يُنذر ببداية اتجاه قوي.
تتمثل الخطوة الافتتاحية في هذه الاستراتيجية بتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة على مخطط الأسعار، والتي غالبًا ما تتشكل عندما يتكرر وصول السعر إلى نفس القمم أو القيعان، مُشكلًا حاجزًا أفقيًا. يمكن تطبيق مؤشر متوسط هال المتحرك على المخطط للمساعدة في تحديد اتجاه السوق العام وقياس قوة الاختراق.
بمجرد تمييز مستويات الدعم والمقاومة، يجب على المتداولين مراقبة تفاعل السعر مع هذه المستويات بالتزامن مع متوسط هال المتحرك. يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر مستوى الدعم أو المقاومة المحدد، مصحوبًا بتأكيد مطابق من متوسط هال المتحرك.
على سبيل المثال، إذا تخطى السعر مستوى المقاومة وتبعه متوسط هال المتحرك فوق هذا المستوى، قد يُشير ذلك إلى اختراق صعودي. بالمقابل، إذا انكسر السعر أسفل مستوى الدعم وتبعه متوسط هال المتحرك، قد يُشير ذلك إلى اختراق هبوطي محتمل.
من أجل تعزيز مصداقية استراتيجية اختراق متوسط هال المتحرك، يُنصح بالاستعانة بمؤشرات إضافية كبولينجر باندز® أو متوسط المدى الحقيقي (ATR).
لماذا يُفضل استخدام متوسط هال المتحرك؟
-
الاستجابة العالية: تم تصميم متوسط هال المتحرك ليتمتع بقدرة استجابة مرتفعة لتقلبات الأسعار، مما يمكن المتداولين من رصد التحولات الرئيسية في الاتجاهات والانعكاسات السوقية بسرعة وفعالية.
-
النعومة: بالرغم من سرعته العالية في الاستجابة، يحافظ متوسط هال المتحرك على منحنى انسيابي يساهم في تقليص تشويش السوق والإشارات الزائفة.
-
التنوّع في التطبيق: يتميز متوسط هال المتحرك بقدرته الفريدة على التكيف مع مختلف الإطارات الزمنية والأسواق وأساليب التداول، مما يجعله أداة تحليل مرنة تلائم مجموعة واسعة من احتياجات وأهداف التداول.
المخاطر المرتبطة بمؤشر متوسط هال المتحرك
-
الطبيعة المتأخرة: على الرغم من تصميمه ليكون أكثر استجابة من المتوسطات المتحركة التقليدية، إلا أنه يظل في النهاية مؤشرًا متأخرًا يعتمد على البيانات السعرية التاريخية، مما يعني أنه لا يمكنه ضمان العوائد المستقبلية.
-
الإشارات الخاطئة: رغم أن السلاسة العالية لمتوسط هال المتحرك تساعد في التقليل من التشويش داخل السوق، يظل متوسط هال المتحرك عرضة لإنتاج إشارات غير دقيقة، وذلك بالأخص في الأسواق المتذبذبة أو تتسم بنطاقات تداول محدودة.
-
اختيار المعاملات المناسبة: يمكن أن يشكل اختيار المعاملات أو الفترات الزمنية الأنسب لمتوسط هال المتحرك تحديًا كبيرًا نظرًا لأن التغيرات في ظروف السوق وتنوع أساليب التداول قد تستلزم إعدادات متفاوتة.
الخاتمة
في الختام، يعد متوسط هال المتحرك أداة تحليل فني ذات قيمة كبيرة، إذ يوفر للمتداولين مؤشرًا يجمع بين سرعة الاستجابة لتحليل حركات الأسعار. هذا المؤشر، الذي طوره المتداول الأسترالي آلان هال في أسواق الأسهم، يهدف إلى تجاوز التحديات المرتبطة بالتأخير والتشويش التي تواجه المتوسطات المتحركة التقليدية مثل المتوسطات المتحركة البسيطة والمرجّحة والأسية.
تتميز عملية حساب متوسط هال المتحرك بأنها تجمع بين مزايا أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مما يمنحه تفردًا ملحوظًا عن غيره. يكتسب اختيار المعاملات والإطارات الزمنية الملائمة أهمية قصوى عند الاعتماد على متوسط هال المتحرك، حيث يُنصح المتداولون بتجربة إعدادات متنوعة لاستكشاف الخيار الأمثل الذي يتناغم مع أسلوبهم في التداول وأهدافهم الخاصة. يوصي آلان هال بفترة افتراضية قدرها 16، ولكن يمكن التفكير في تجربة فترات مختلفة كذلك.
يتمتع متوسط هال المتحرك بتنوّع كبير يُتيح استخدامه في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك تحديد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة، إضافة إلى الجمع بينه وبين مؤشرات أخرى. تعتبر إستراتيجيات تقاطع واختراق متوسط هال المتحرّك من بين أشهر الاستراتيجيات التي تستغل سرعة استجابته ونعومته لتحديد فرص الدخول والخروج المحتملة في السوق.
على الرغم من المزايا العديدة، يتوجب على المتداولين الإلمام بالمخاطر المصاحبة لاستخدام متوسط هال المتحرك. كونه مؤشرًا يعتمد على البيانات التاريخية، فهو بطبيعته مؤشر متأخر، وبالتالي لا يمكنه ضمان الأداء المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي متوسط هال المتحرك إلى إنتاج إشارات غير دقيقة، وذلك بالأخص في الأسواق المتذبذبة أو تتسم بنطاقات تداول محدودة. إضافة إلى ذلك، قد يواجه المتداولون صعوبة أيضًا في تحديد المعاملات المناسبة.
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل الإعدادات لمؤشر متوسط هال المتحرك؟
تتوقف أفضل الإعدادات لمتوسط هال المتحرك على الإطار الزمني المفضل لدى المتداول وأسلوبه في التداول، بيد أن الإعداد الافتراضي الذي يوصي به آلان هال هو فترة قدرها 16. قد يحتاج المتداولون إلى القيام بالعديد من التجارب بإعدادات مختلفة لاكتشاف الإعداد الأمثل الذي يتناسب مع السوق المحدد ونهجهم في التداول.
كيف يختلف متوسط هال المتحرك عن المتوسطات المتحركة الأخرى؟
يجمع متوسط هال المتحرك بين مزايا المتوسطات المتحركة المختلفة لخلق مؤشر أكثر استجابة وسلاسة. تهدف عملية الحساب الفريدة له، التي تشمل استخدام أكثر من متوسط متحرك مرجّح وإضافة متوسط متحرك مرجح آخر بناءً على الجذر التربيعي للفترة، إلى تقليل التأخر والإشارات الخاطئة مقارنة بالمتوسطات المتحركة التقليدية.
لماذا يُعد متوسط هال المتحرك مفيدًا للمتداولين؟
قد يكون متوسط هال المتحرك مفيدًا للمتداولين لأنه يمكن أن يوفر تمثيلًا أسرع وأكثر دقة لاتجاهات الأسعار، مما يتيح تحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإشارات دخول وخروج أكثر فعالية، وبالتالي تعزيز تجربة التداول بشكل شامل.