في هذا الدليل، سنستكشف ماهية شموع هيكين-آشي وكيف يمكن دمجها ضمن استراتيجية تداول.

ما هي شموع هيكين-آشي؟

تُعد الشموع البيانية من أقدم أشكال المؤشرات البيانية الفنية التي يمكن للمتداولين استخدامها في تحليل أسعار الأصول. المخطط البياني بالشموع هو نوع من المخططات البيانية المستخدمة لتصوير حركات الأسعار وتحديد الأنماط، حيث تمثل كل شمعة جلسة تداول واحدة.

أحد أشكال هذه المخططات هو هيكين-آشي، والذي يعني "متوسط" (هيكين أو هيكن) و "شريط" (آشي) باللغة اليابانية. تختلف الشموع على هذه المخططات البيانية عن الشموع اليابانية التقليدية لأنها تدمج بعض البيانات من الجلسة السابقة لتوضيح كيف تتغير القيمة المتوسطة مع مرور الوقت.

*الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

تستخدم معادلة حساب هيكين-آشي مزيجًا من أربعة متوسطات للأسعار – قيمة الافتتاح والقمة والقاع والإغلاق – من جلسات التداول الحالية والسابقة. وهذا على عكس الشموع التقليدية، التي تستخدم أسعار الافتتاح والإغلاق المباشرة لتشكيل جسم الشمعة وأسعار القمم والقيعان كظلال أو فتائل. نتيجةً لذلك، تُوازي كل شمعة هيكين-آشي منتصف الشريط السابق، وليس مستوى إغلاق الشمعة السابقة.

يُحسب سعر الافتتاح في شمعة هيكين-آشي بناءً على متوسط سعري الافتتاح والإغلاق من الشمعة السابقة. أما الإغلاق فيُحسب كمتوسط لأسعار الافتتاح والقمة والقاع والإغلاق للفترة الحالية، بدلًا من الاقتصار فقط على سعر الإغلاق. القمة على فتيل الشمعة هي القيمة الأعلى بين سعر الافتتاح أو أعلى سعر خلال اليوم أو الإغلاق. وبالمثل، القاع على فتيل الشمعة هي القيمة الأدنى بين سعر الافتتاح أو أقل سعر خلال اليوم أو الإغلاق

بهذه الطريقة، تخلق آلية حساب هيكين-آشي رسمًا بيانيًا للشموع أكثر سلاسة، مما يُسهل على المتداولين تحديد الاتجاهات السعرية ومتابعتها بكفاءة.

المخططات البيانية السلسة تُعد أداة تحليلية قيّمة، خصوصًا عند تقييم أسعار الأصول المتقلّبة أو المتذبذبة.