متوسط أرنو ليجو المتحرّك (Arnaud Legoux moving average)
استكشف استراتيجية التداول متوسط أرنو ليجو المتحرك وتعلّم كيفية ضبط إعدادات المؤشر واستخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك في عمليات التداول. استمر في القراءة لمعرفة المزيد من المعلومات في دليلنا.
ما هي استراتيجية التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)؟
تُعرف استراتيجية التداول بمتوسط أرنو ليجو المتحرك بأنها منهجية تداول تتضمن استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)، وهو مؤشر للتحليل الفني يقوم بحساب السعر المتوسط للأصول على مدى فترة معينة، باستخدام دالة التوزيع الغاوسي.
هذا المؤشر، الذي صممه علماء الرياضيات الفرنسيون أرنو ليجو وديميتريس كوزيس-لوكاس في عام 2009، يهدف إلى تقديم متوسط متحرك سلس ومتجاوب، مع تقليل فترات التأخير والتشويش في البيانات.
أبرز النقاط
- يُعد متوسط أرنو ليجو المتحرك مؤشرًا للتحليل الفني صُمم لضمان حصول المتداولين على متوسط متحرك سلس ومتجاوب مع الحد من التأخير والتشويش.
- تم تصميم هذا المتوسط المتحرك بواسطة أرنو ليجو وديميتريس كوزيس-لوكاس، ويستخدم دالة التوزيع الغاوسي لتوزيع الأوزان على نقاط البيانات خلال الفترة المحددة.
- يُمكن استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك في تحديد اتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة وكذلك كمؤشر مرن لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى إمكانية دمجه مع مؤشرات أخرى لتحسين استراتيجيات التداول.
- الجمع بين متوسط أرنو ليجو المتحرك مع اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية يُعد من الاستراتيجيات الشائعة لاستخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى لتوظيف هذا المؤشر.
- يقدم متوسط أرنو ليجو المتحرك مزايا عديدة مثل السلاسة وقدرات الترشيح وتقليل فترات التأخير، ولكن يجب على المتداولين أن يكونوا واعين بالمخاطر التي تشمل الإشارات الخاطئة والتعقيدات الحسابية وضرورة استخدامه بالتوازي مع مؤشرات أخرى لتحقيق أفضل النتائج.
شرح استراتيجية التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك
طريقة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك
رغم أن مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك متاح على غالبية منصات المخططات البيانية والتداول، إلا أن فهم عملية الحساب التي يستند عليها يعد أمرًا مفيدًا للمتداولين لتوظيف متوسط أرنو ليجو المتحرك بكفاءة.
تقوم معادلة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك على استخدام المجموع المرجّح ضمن فترة زمنية محددة وإزاحة مرشّح غاوسي. تُحدد الأوزان وفقًا لدالة التوزيع الغاوسي، ويُطبق المتوسط بشكل يقلل من التأخير المعتاد المرافق للمتوسطات المتحركة التقليدية.
باختصار، تتلخص معادلة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك القياسية في الآتي:
حيث:
المجموع المرجّح للأسعار: في هذا الجزء من الحساب، يُضرب كل سعر ضمن الفترة المختارة بوزن معين. يُحدد هذا الوزن بواسطة دالة غاوسية، التي تعمل على منح أوزان أعلى للأسعار الأحدث وأوزان أقل للأسعار الأقدم، مما يجعل متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر تركيزًا على بيانات الأسعار الأحدث وبالتالي أكثر استجابة لتغيرات الأسعار.
مجموع الأوزان: هذا العنصر يمثل ببساطة مجموع كافة الأوزان المخصصة للأسعار خلال الفترة المحددة. بجمع هذه الأوزان، يُمكن توحيد متوسط أرنو ليجو المتحرك بحيث لا تؤثر عملية التوزين على النتيجة النهائية. ولحساب مجموع الأوزان، يتم جمع كل الأوزان المحددة بالدالة الغاوسية لكل سعر ضمن الفترة المُختارة.
إعدادات المؤشر
عند ضبط معاملات متوسط أرنو ليجو المتحرك، من الأهمية بمكان مراعاة استراتيجية التداول الخاصة بك والأفق الزمني المستهدف. يتألف مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك من ثلاثة مكونات رئيسية هي: حجم النافذة والإزاحة، والسيغما. قد تختلف تسميات هذه المكونات عبر المنصات المختلفة. على سبيل المثال، في Capital.com يُشار إليها بمسميات الفترة والإزاحة والانحراف.
من الجدير بالذكر أن الانحراف المعياري لا يدخل بشكل مباشر ضمن حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك؛ غير أن أحد معاملات المؤشر، وهو السيغما، يُشير إلى الانحراف المستخدم ضمن دالة التوزيع الغاوسي.
الفترة أو حجم النافذة: يحدد حجم النافذة، المعروف أيضًا بالطول أو فترة الاسترجاع، كمية نقاط البيانات التاريخية المستخدمة في حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك. كلما كان حجم النافذة أقصر كلما كان خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر حساسية لتقلبات الأسعار الأحدث، ولكما ازداد أيضًا التشويش واحتمالية الإشارات الخاطئة. ومن ناحية أخرى، كلما كان حجم النافذة أطول كلما كان خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر نعومة وأقل ضجيجًا، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة التأخر في الاستجابة لتغيرات الأسعار.
الإزاحة: تحدد الإزاحة موضع المرشح الغاوسي، الذي يُستخدم لوزن نقاط البيانات في عملية حساب المتوسط المتحرك. يتم التعبير عن الإزاحة كنسبة مئوية من حجم النافذة، بقيمة تتراوح بين 0 و1. كلما كانت الإزاحة أكبر كلما انحاز المؤشر الغاوسي أكثر نحو نقاط البيانات الأحدث، ما يجعل متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر استجابة للتغيرات السعرية الأحدث وأكثر تشويشًا. وكلما كانت الإزاحة كلما انحاز المؤشر الغاوسي أكثر نحو مركز النافذة، مما يُنتج خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر نعومة ولكن قد يتسبب في تأخير أكبر.
الانحراف أو السيغما: في إطار استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك، يُشير مصطلح السيغما إلى الانحراف المعياري المُطبق ضمن دالة التوزيع الغاوسي. يُعد هذا المعامل حاسمًا في تحديد درجة نعومة المنحنى ومدى تركيز الوزن على نقاط البيانات الواقعة بالقرب من مركز النافذة مقارنة بتلك الأبعد عنه. استخدام قيمة سيغما أصغر سيفضي إلى تضييق نطاق المرشّح الغاوسي، مما يعزز من استجابة خط متوسط أرنو ليجو المتحرك لكن يزيد من احتمالية ظهور التشويش والإشارات المضللة. وبالمقابل، استخدام قيمة سيغما أكبر سيفضي إلى توسيع نطاق المرشّح الغاوسي، مما يُسفر عن خط متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر نعومة ولكن مع تأخّر أكبر في الاستجابة.
ننصح المتداولين بتجربة مجموعة متنوعة من أحجام النوافذ للعثور على التوازن المثالي بين سرعة الاستجابة وفعالية تقليل التشويش. كما ننصح باختبار جدوى إعداداتهم من خلال التداول على حساب تجريبي لتحليل الإشارات المُتولدة وضمان توافقها مع أهدافهم الخاصة. من الضروري دائمًا إجراء البحث الدقيق والعناية الواجبة اللازمة قبل البدء بأي عملية تداول، والتأكد من عدم المخاطرة بأموال تتجاوز قدرتك على تحمل الخسارة.
استراتيجيات التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك
تتعدد الطرق لتوظيف مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في عالم التداول، سواء في تحليل الاتجاهات أو بالتكامل مع أدوات فنية أخرى للحصول على رؤية تحليلية أكثر شمولية.
كيفية استخدام مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في التداول
يُمكنك استعمال المؤشر بطرق متنوعة، ويمكن الجمع بينه وبين أدوات أخرى في التحليل الفني لتكوين صورة تحليلية أوسع.
تحديد الاتجاه
يُساهم متوسط أرنو ليجو المتحرك في تحديد اتجاه السعر، مُبينًا إذا كان الاتجاه صاعدًا (للأعلى) أو هابطًا (للأسفل).
عندما تكون نقطة القاع لكل شمعة على المخطط البياني للأسعار دون خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فإن ذلك يُشير إلى اتجاه هبوطي محتمل. وبالمقابل، إذا كانت نقطة القاع فوق خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، فهذا يُشير إلى اتجاه صعودي محتمل.
كلما زادت المسافة بين الشموع وخط متوسط أرنو ليجو المتحرك، كان الاتجاه أقوى. وكلما تقلّصت الفجوة بينهما، كلما زادت احتمالية حدوث انعكاس في الاتجاه.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
انعكاس الاتجاه
كما ذكرنا سابقًا، عندما يبدأ خط متوسط أرنو ليجو المتحرك في تغيير مساره مقارنةً بمخطط الأسعار، فإنه قد يُنبئ بإشارات مبكرة لاحتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.
على سبيل المثال، إذا انتقل السعر من الثبات فوق خط متوسط أرنو ليجو المتحرك (مشيرًا إلى اتجاه صعودي) إلى العبور تحته، فقد يُعلن ذلك عن تحول نحو اتجاه هبوطي. وبالمثل، إذا تحول السعر من الثبات تحت خط متوسط أرنو ليجو المتحرك (ما يُشير إلى اتجاه هبوطي) إلى العبور فوقه، فقد يُشير ذلك إلى بداية اتجاه صاعد.
يتحول موضع خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من أسفل إلى فوق المخطط البياني للأسعار، مُشيرًا إلى إمكانية حدوث انعكاس في الاتجاه.
الدعم والمقاومة
يُعد متوسط أرنو ليجو المتحرك أداة فعّالة ومرنة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، وذلك بفضل قدرته على التأقلم مع التقلبات السعرية المستمرة.
عندما يكون السعر فوق خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، يُمكن أن يُفسر ذلك كمستوى دعم، مما يُنبئ بإمكانية ارتداد السعر من هذا الخط صعودًا. وعلى النقيض من ذلك، عندما يكون السعر دون خط متوسط أرنو ليجو المتحرك، يُمكن اعتباره كمستوى مقاومة، ما يُشير إلى احتمالية مواجهة السعر لضغوطات هبوطية واحتمال تراجعه.
المتداولون الذين ينتهجون هذه الاستراتيجية يُمكنهم النظر في فتح مراكز شرائية عند اقتراب السعر من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من الأعلى، معتبرين إياه كمستوى دعم محتمل. وبالمثل، يُمكنهم التفكير في فتح مراكز بيع عندما يقترب السعر من خط متوسط أرنو ليجو المتحرك من الأسفل، معتبرين ذلك مستوى مقاومة محتملًا.
التكامل مع مؤشرات أخرى
يُمكن دمج متوسط أرنو ليجو المتحرك مع متوسطات متحركة أخرى تتبع طرق حسابية وأطر زمنية متباينة لتعزيز استراتيجيات التداول ورفع مستوى دقة الإشارات. ويُمكن أيضًا توظيفه بالتزامن مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (SAR) وبولينجر باندز® لتأكيد الاتجاه السائد وتقييم قوته.
استراتيجية التداول من خلال متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA) و المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)
تُجسد هذه الاستراتيجية تلاقي مزايا متوسط أرنو ليجو المتحرك المتمثلة في النعومة والاستجابة السريعة مع خصائص المتوسط المتحرك الأسي الأكثر تقليدية، مما يمنح المتداولين فرصة لاستغلال أفضل ما في كلا النهجين.
من أجل تطبيق استراتيجية متوسط أرنو ليجو المتحرك هذه، ستحتاج إلى تخطيط ثلاثة متوسطات متحركة على مخططك: متوسط أرنو ليجو المتحرك طويل الأمد (مثلًا لمدة 100 يوم) و2 متوسط متحرك أسي قصير الأمد (مثلًا لـ 10 و15 يومًا).
في هذه الاستراتيجية، يُعتبر متوسط أرنو ليجو المتحرك المُرشح الأساسي لتحديد الاتجاه، حيث يُحدد ما إذا كان يتم فتح مراكز شراء أو بيع استنادًا إلى موقع السعر إما فوق أو أدنى خط متوسط أرنو ليجو المتحرك. ويتم دمج المتوسطات المتحركة الأسية لـ 10 و15 يوماً لتقديم إشارات التقاطع الصعودية أو الهبوطية.
على سبيل المثال، عندما يكون خط متوسط أرنو ليجو المتحرك تحت السعر، مع تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 15 يومًا، يُمكن اعتبار ذلك كإشارة صعودية. على العكس، عندما يكون خط متوسط أرنو ليجو المتحرك فوق السعر، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 15 يومًا يتقاطع فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام، يُمكن اعتبار ذلك كإشارة هبوطية.
يتقاطع خط متوسط أرنو ليجو المتحرك تحت مخطط السعر، بينما يعبر المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 15 يومًا، مُشيرًا إلى وجود اتجاه صعودي محتمل قيد التكوين
لماذا يُفضل استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك؟
السلاسة: تم تصميم متوسط أرنو ليجو المتحرك لتقديم خط متوسط متحرك أكثر سلاسة، مما قد يساعد في تقليل التشويش والإشارات الخاطئة ويسهم في التعرف على الاتجاهات الفعلية بوضوح أكبر.
قدرات الترشيح: يجمع متوسط أرنو ليجو المتحرك بين مزايا المتوسطات المتحركة المرجّحة والمرشّحات غاوسية، موفرًا طريقة فعالة لتصفية الإشارات الزائدة خلال الأسواق غير المستقرة.
تقليل التأخير: بفضل طريقة الحساب الفريدة لمتوسط أرنو ليجو المتحرك، ينتج عنه تأخير أقل مقارنة بالمتوسطات المتحركة التقليدية، مما يعني أوقات استجابة أسرع للمتداولين.
المخاطر المرتبطة بمتوسط أرنو ليجو المتحرك
الإشارات الخاطئة: بالرغم من أن متوسط أرنو ليجو المتحرك مصمم لتقليل الإشارات الخاطئة، إلا أنه ليس معصومًا منها. يجب على المتداولين توخي الحذر واستخدام تقنيات تأكيد إضافية لتجنب الوقوع في فخ الإشارات المضللة.
الحساب المعقد: طريقة حساب متوسط أرنو ليجو المتحرك أكثر تعقيدًا من المتوسطات المتحركة القياسية، ولذلك قد يجد بعض المتداولين صعوبة في فهمها وتطبيقها بشكل صحيح.
ليس مؤشرًا مستقلًا: شأنه شأن أي مؤشر فني آخر، يجب عدم استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك كأداة مستقلة لاتخاذ قرارات التداول، ويتوجّب دمجه مع مؤشرات أخرى وتحليل حركة السعر لتحقيق أفضل النتائج.
الخاتمة
يعد متوسط أرنو ليجو المتحرك مؤشر تحليل فني قيم يوفر متوسط متحرك سلس ومتجاوب عن طريق استخدام دالة التوزيع الغاوسي لتخصيص الأوزان لنقاط البيانات ضمن فترة محددة، ويتميز عن أنواع المتوسطات المتحركة الأخرى بطريقة حسابه الفريدة التي تقلل التأخير والتشويش.
يمكن للمتداولين استخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك لأغراض متنوعة مثل تحديد الاتجاه وانعكاس الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة المرنة. وإحدى أكثر استراتيجية التداول بهذا المتوسط شيوعًا تتضمن دمجه مع اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية.
وبينما يقدم متوسط أرنو ليجو المتحرك مزايا مثل السلاسة وقدرات الترشيح وتقليل التأخير، فمن الضروري أن يعي المتداولون المخاطر المحتملة مثل الإشارات الخاطئة والحاجة إلى دمجه مع مؤشرات أخرى وتحليل حركة السعر. وبالنسبة للمتداولين الذين قرروا استخدام استراتيجية التداول باستخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك، فإن فهم طريقه حسابه أمر ضروري عند اتخاذ أي قرار.
الأسئلة الشائعة
كيف يُمكن استخدام مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك في التداول؟
للاستفادة من مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك، يُمكن للمتداول تطبيقه على مخطط السعر الأسعار وتحليل تفاعله مع السعر لتحديد الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه، بالإضافة إلى تحديد مستويات الدعم والمقاومة المرنة.
كيف يُمكن قراءة مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك؟
من أجل تفسير مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك، يجب على المتداول التركيز على موضع السعر بالنسبة لخط متوسط أرنو ليجو المتحرك وكذلك اتجاه هذا الخط. إذا ارتفع خط متوسط أرنو ليجو المتحرك فوق المخطط البياني للسعر، يُعد ذلك مؤشرًا لاتجاه هبوطي محتمل، والعكس صحيح، فإذا انخفض خط متوسط أرنو ليجو المتحرك دون السعر، يُمكن أن يُعتبر مؤشرًا لاتجاه صعودي محتمل.
ما هي الأطر الزمنية المثالية لاستخدام متوسط أرنو ليجو المتحرك؟
تعتمد الأطر الزمنية المثلى لاستخدام مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك على استراتيجية التداول الخاصة بك وأهدافك المنشودة. يُنصح بتجربة مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية للعثور على التوازن الأمثل بين سرعة استجابة المؤشر وتقليل التشويش.
كيف يُمكن الجمع بين مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك ومؤشرات فنية أخرى؟
يُمكن للمتداولين إثراء استراتيجياتهم بدمج مؤشر متوسط أرنو ليجو المتحرك مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أو مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التوقف والانعكاس المكافئ (Parabolic SAR)، أو بولينجر باندز® لتعزيز تأكيد الاتجاهات وتقييم قوتها، وتحسين دقة إشارات التداول المستقاة من المؤشر.