Capital.com 公佈 2025 年強勁增長，交易量達 3.42 萬億美元

英國倫敦，2026 年 2 月 24 日 —— Capital.com，一家在受監管線上交易領域運營的全球金融科技集團，今日發佈其 2025 年交易平台活動摘要，報告年度客戶交易量達 3.42 萬億美元。

交易量同比增長 92.1%，從 2024 年的 1.78 萬億美元增至 2025 年的 3.42 萬億美元。執行交易筆數增長 87%，從 1.202 億筆增至 2.248 億筆。

上述成果反映了交易活動的加速增長，以及集團在結構化風險管理、平台穩健性及決策支援工具方面的持續投入，進一步鞏固了集團打造「為更好決策而生」平台的願景。

交易量受當前市場環境影響，不代表未來表現。

Capital.com 英國區首席執行官 Rupert Osborne 表示：

「2025 年是宏觀經濟持續不確定、跨資產重新定價的一年。在此環境下，我們的首要任務不僅是規模擴張，更是強化運營韌性，並在受監管的環境中深化結構化決策支援框架。進入市場的機會應伴隨著促進紀律性參與、清晰風險界定與持續審查的工具。

隨著交易活動的增加，我們持續將結構化風險紀律嵌入平台架構之中。Capital.com 的目標並非刺激交易頻率；我們專注於構建有助於減少認知偏差、強化預定風險參數、並在波動條件下支援更審慎執行的基礎設施。」

主要亮點

2025 年客戶交易量達 3.42 萬億美元，同比增長 92.1%（2024 年：1.78 萬億美元） 執行交易 2.248 億筆，較 2024 年的 1.202 億筆增長 87.0% 中東地區約佔總交易量的 50% 歐洲為第二大區域，交易量同比增長 73% 全球 22.59% 的持倉設有止損 平台覆蓋市場數量擴展至逾 5,000 個（此前逾 4,500 個）

市場環境與活動驅動因素

年內交易活動的增長，伴隨著主要經濟體貨幣政策的分歧、大宗商品價格的波動，以及市場對宏觀經濟數據發佈的高度敏感性。千禧一代與 X 世代佔交易量最大份額，其次為 Z 世代與嬰兒潮一代。

黃金在本期內按交易量及交易筆數均為全球最活躍交易品種，反映其在宏觀經濟不確定性及大宗商品價格波動期間的既定地位。

從行為特徵來看，2025 年的黃金交易呈現出對短期價格波動的高度敏感性。73.8% 的黃金交易在一小時內平倉，95.9% 在 24 小時內平倉，顯示出強烈的日內決策偏向。這一集中趨勢與波動性升高時期通常觀察到的日內交易模式相符。

市場參與度的提升，要求平台在交易高峰時段保持持續穩定。各受監管實體的系統性能與服務連續性得以維持，包括在跨資產波動加劇期間。

全球範圍內，22.59% 的持倉設有止損，高於 2024 年的 22.01%。止損使用率作為預定風險參數與紀律性交易結構的衡量指標受到持續監測。

Z 世代與千禧一代的使用率最高。增長趨勢表明，在這個以跨資產類別波動為特徵的年份，結構化風險參數的採用更為普遍。

所有客戶均在相同的受監管框架、風險披露標準及適合性要求下運營。

Osborne 補充道：「提高預定風險參數的使用率，是我們的結構性目標，而非行銷指標。我們的重點是在執行前將風險配置嵌入決策過程，使結構化紀律成為平台使用方式的有機組成部分，尤其是在波動性升高的時期。」

決策支援工具與人工智能發展

2025 年全年，Capital.com 持續強化其結構化決策支援環境與平台韌性。主要進展包括：

擴展圖表與分析工具，提升價格背景分析與多時間框架分析能力

增強交易日誌功能，支援結構化交易後覆盤與行為意識

持續完善風險架構，包括止損功能優化，以強化預定風險參數

升級基礎設施與監控系統，確保在交易高峰期間執行穩定性

集團的產品路線圖涵蓋行為分析及人工智能輔助工具，旨在支援執行前的風險界定、實現實時風險敞口監測，並促進對交易模式的結構化審查。人工智能的嵌入並非作為預測信號，而是作為行為基礎設施，旨在幫助縮小在波動市場環境中交易意圖與實際執行之間的差距。

展望 2026 年

儘管 2025 年交易活動顯著增長，Capital.com 並不將進步單純定義為規模的擴大。

2026 年戰略重點包括：

提高止損採用率

擴展人工智能驅動的行為保障措施

提升決策質量指標的透明度

在監管框架內持續穩健推進地域擴張

擴展股票、數字資產及長期投資產品的多資產能力

Capital.com 在多個司法管轄區持有多項監管牌照，並於 2025 年獲得肯亞資本市場局的授權批准。

集團的長期重點仍是在受監管且受治理的結構內，打造一個旨在提升決策質量的全球化平台。