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類型
|差價合約
|點差
|0.14344
長倉隔夜倉息調整
長倉隔夜倉息調整
使用杠杆的交易規模（大約值）$20,000.00
來自杠杆的資金 - 美元（大約值）$19,000.00
|-0.06164%
短倉隔夜倉息調整
短倉隔夜倉息調整
使用杠杆的交易規模（大約值）$20,000.00
來自杠杆的資金 - 美元（大約值）$19,000.00
|0.01370%
|隔夜倉息調整時間
|21:00 (UTC)
|貨幣
|USD
|最低成交量
|10
|保證金
|5.00%
|證券交易所
|交易佣金1
|0%
保證止損溢價
保證止損 (GSL) 費用僅在 GSL 被觸發時收取。更多詳情請參閱我們網站的「服務費用」 頁面。
|0.5%
1我們執行交易收取的費用是點差，即買入價和賣出價之間的差額。有關更多資訊，請參閱我們網站上的收費頁面
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