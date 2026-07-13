首頁說明中心強化型保險

為您的資金提供更強保障

了解我們如何透過全球監管、資金隔離、保險保障以及行業領先的安全解決方案保護您的資金。

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我們如何保護您的資金

高達 1,000,000 美元的強化型保險保障

我們已為您的資金購買保險，且您無需承擔任何額外費用。這意味著，在極少數發生破產的情況下，針對超過 20,000 美元的損失部分，您將獲得最高 1,000,000 美元的賠付保障。

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透過全球範圍內受監管的券商開展交易

我們受到全球五個金融司法管轄區的嚴格監管，包括本地的巴哈馬證券委員會 (SCB)。我們在每一步操作中都嚴格遵守當地法律與監管規定，並以合規為基礎，全力保障您的交易體驗。

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值得信賴的安全交易平台

我們全面的安全體系採用行業領先的解決方案，確保我們的技術基礎設施在任何時候都保持高度安全。

了解更多關於我們平台安全性的詳情

FAQ

如有需要，我該如何申請該項保險？

在極少數情況下如果發生破產，我們將向您提供完整的索賠指引，並在整個申請過程中為您提供逐步指導。您的索賠申請將根據保險政策的條款進行處理，我們的支援團隊也將隨時為您解答任何疑問。

客戶資金隔離意味著什麼？

客戶資金隔離指的是，您的資金被存放在獨立的銀行帳戶中，與 Capital.com 的自有資金完全分離。這項制度確保您的資金受到保護，不得被券商用於任何營運目的。

Capital.com 是一家受監管的券商嗎？

是的，Capital.com 在多個金融司法管轄區均受監管，包括巴哈馬證券委員會 (SCB) 以及其他全球金融監管機構。這意味著我們必須遵守嚴格的金融標準，以保障您的交易體驗和資金安全。

Capital.com 如何保護我的資金？

您的資金被安全地存放在獲得國際認可的金融機構的獨立帳戶中。此外，在極少數發生破產的情況下，我們還提供保險保障，即針對超過 20,000 美元的損失部分予以賠付，且最高限額為 1,000,000 美元。此外，我們還實施了強有力的安全措施，以保障您的帳戶安全。

Capital.com 會將我的資金用於其業務營運嗎？

不會。Capital.com 不得將客戶資金用於任何營運或業務活動。作為一家受監管的券商，我們嚴格遵守客戶資金隔離的相關規定。

業界對我們的評價

我們的以用戶為核心的產品、專屬的客戶服務以及持續的創新能力，已多次獲得業內認可。以下是我們最近榮獲的一些重要獎項：
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BrokerChooser
最佳差價合約券商（2026 年）
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Good Money Guide
最佳交易帳戶：用戶之選（2025 年）
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ForexBrokers.com
同類最佳：佣金和費用（2025 年）
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同類最佳：易用性（2025 年）
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同類最佳：TradingView 券商（2025 年）
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同類最佳：教育（2025 年）
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五星級大獎得主 - App (2024)
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《投資者紀事報》與《金融時報》
五星級大獎得主 - 精選平台 (2024)
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Online Money Awards
最佳綜合交易平台（2024 年）
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ForexBrokers.com
同類最佳：佣金和費用（2024 年）
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ForexBrokers.com
同類最佳：易用性（2024 年）
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ForexBrokers.com
同類最佳：教育（2024 年）
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ForexBrokers.com
同類最佳：新手交易者（2024 年）
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Deloitte Technology
賽普勒斯和中東地區增長最快的科技公司第一名（2023 年）
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Good Money Guide
最佳交易 APP（2023 年）
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Online Money Awards
2023 年最佳差價合約提供商
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ForexBrokers.com
2023 年成長最快經紀商
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Investment Trends
2022 年整體客戶滿意度
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Investment Trends
2022 年物有所值獎
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ADVFN
2022 年最佳點差交易平台
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金融時報投資者紀事
新手投資者最佳平台（2022 年）

三步即可開始交易

1. 建立您的帳戶（須符合資格要求）2. 按您的方式入金3. 準備就緒後即可開始交易