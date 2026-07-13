我們已為您的資金購買保險，且您無需承擔任何額外費用。這意味著，在極少數發生破產的情況下，針對超過 20,000 美元的損失部分，您將獲得最高 1,000,000 美元的賠付保障。
我們受到全球五個金融司法管轄區的嚴格監管，包括本地的巴哈馬證券委員會 (SCB)。我們在每一步操作中都嚴格遵守當地法律與監管規定，並以合規為基礎，全力保障您的交易體驗。
我們全面的安全體系採用行業領先的解決方案，確保我們的技術基礎設施在任何時候都保持高度安全。
在極少數情況下如果發生破產，我們將向您提供完整的索賠指引，並在整個申請過程中為您提供逐步指導。您的索賠申請將根據保險政策的條款進行處理，我們的支援團隊也將隨時為您解答任何疑問。
客戶資金隔離指的是，您的資金被存放在獨立的銀行帳戶中，與 Capital.com 的自有資金完全分離。這項制度確保您的資金受到保護，不得被券商用於任何營運目的。
是的，Capital.com 在多個金融司法管轄區均受監管，包括巴哈馬證券委員會 (SCB) 以及其他全球金融監管機構。這意味著我們必須遵守嚴格的金融標準，以保障您的交易體驗和資金安全。
您的資金被安全地存放在獲得國際認可的金融機構的獨立帳戶中。此外，在極少數發生破產的情況下，我們還提供保險保障，即針對超過 20,000 美元的損失部分予以賠付，且最高限額為 1,000,000 美元。此外，我們還實施了強有力的安全措施，以保障您的帳戶安全。
不會。Capital.com 不得將客戶資金用於任何營運或業務活動。作為一家受監管的券商，我們嚴格遵守客戶資金隔離的相關規定。