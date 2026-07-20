Capital.com 的使命是為每一位投資者提供具有吸引力且不斷進步的服務，同時以切實可行的方式提高金融知識水平。
長期以來，交易一直被大型傳統機構和城市交易者所主導。這限制了人們對自己的財務未來做出明智選擇的自由，並削弱了數碼交易平台提供的豐富教育潛力。
Capital.com 始終致力於實現金融服務的全民化。為實現這一目標，我們的交易平台依賴于三大支柱——豐富的教育資源、公平透明的定價以及尖端技術和創新。
豐富的教育資源
只要擁有適合的工具，任何人都可以進行交易。Capital.com 宣導教育資源的提供，以提高客戶的金融知識水平以及更多相關技能。
我們的免費 Investmate 交易 App 以及在 YouTube 頻道 Capital.com TV 上播出的網路講座和教程能夠幫助投資者自信且負責任地進行交易。
公平透明的定價
為了實現讓交易和投資不再遙不可及的目標，定價必須是大眾可承受的。
Capital.com 承諾定價透明清晰，無隱藏費用，且提供零佣金服務和極具價格競爭力的點差。
尖端技術和創新
在技術變革日新月異的時代，Capital.com 始終在尋求新途徑來提升我們的平台、投資者體驗和服務。
我們致力於成為您值得信賴的投資合作夥伴，並始終將社會、環境和企業責任作為我們工作的核心。我們從未滿足於現狀，將來也不會。
教育資源為我打開了金融世界的大門。我希望，Capital.com 能夠成為讓更多人受益的一把鑰匙。
我為我們已經取得的成就感到興奮，但更期待我們輝煌的未來。
致以誠摯的問候
Viktor Prokopenya
Viktor Prokopenya 是一名連續多次創業的企業家，他善於發現塑造市場的顛覆性科技企業。
透過將一流的技術與積極進取的員工團隊相結合，他在創造卓越業績方面有著出色的記錄。Viktor 是歐洲金融科技領域的領導者，其中最有代表性的是其創辦的 Capital.com。Capital.com 作為全球發展最快的交易平台之一，在英國、歐洲、澳大利亞和中東均設有辦事處。
Viktor 來自白俄羅斯，現在是英國公民和熱心的慈善家。他是利茲大學創新與創業學的客座教授，熱衷於支持金融知識普及、可持續發展和人才培養。
Viktor 透過他的基金會向俄烏戰爭的受害者捐贈了超過 300 萬美元，還積極支持與回應一系列的全球政府倡議，旨在促進包括英國和阿聯酋在內的領先科技中心的人才和教育發展。
Viktor Prokopenya 不僅取得了律師執業資格，還擁有美國東北大學金融學碩士學位、瑞士商學院工商管理博士學位、網路行銷碩士學位以及電腦科學學士和碩士學位。