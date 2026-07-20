Capital.com 的使命是為每一位投資者提供具有吸引力且不斷進步的服務，同時以切實可行的方式提高金融知識水平。

長期以來，交易一直被大型傳統機構和城市交易者所主導。這限制了人們對自己的財務未來做出明智選擇的自由，並削弱了數碼交易平台提供的豐富教育潛力。

Capital.com 始終致力於實現金融服務的全民化。為實現這一目標，我們的交易平台依賴于三大支柱——豐富的教育資源、公平透明的定價以及尖端技術和創新。

豐富的教育資源

只要擁有適合的工具，任何人都可以進行交易。Capital.com 宣導教育資源的提供，以提高客戶的金融知識水平以及更多相關技能。

我們的免費 Investmate 交易 App 以及在 YouTube 頻道 Capital.com TV 上播出的網路講座和教程能夠幫助投資者自信且負責任地進行交易。

公平透明的定價

為了實現讓交易和投資不再遙不可及的目標，定價必須是大眾可承受的。

Capital.com 承諾定價透明清晰，無隱藏費用，且提供零佣金服務和極具價格競爭力的點差。

尖端技術和創新

在技術變革日新月異的時代，Capital.com 始終在尋求新途徑來提升我們的平台、投資者體驗和服務。

我們致力於成為您值得信賴的投資合作夥伴，並始終將社會、環境和企業責任作為我們工作的核心。我們從未滿足於現狀，將來也不會。

教育資源為我打開了金融世界的大門。我希望，Capital.com 能夠成為讓更多人受益的一把鑰匙。

我為我們已經取得的成就感到興奮，但更期待我們輝煌的未來。

致以誠摯的問候

Viktor Prokopenya