交易 Zscaler, Inc. - ZS 差价合约

关于 Zscaler Inc

Zscaler, Inc.（Zscaler）致力于提供一个基于零信任架构设计的云安全平台。 公司的架构旨在让用户和设备使用互联网作为首选连接媒介，安全地访问云中的授权应用和服务。 Zscaler的安全和用户体验解决方案专门建立在一个多租户、分布式的云交换上，确保用户和设备对应用和服务的访问安全，而不受地点限制。 公司采用软件即服务（SaaS）的商业模式提供其解决方案，并向客户销售访问其云平台的订阅，以及相关支持服务。 公司的云服务包括Zscaler Internet Access（ZIA）、Zscaler Private Access（ZPA）和Zscaler Digital Experience（ZDX）。