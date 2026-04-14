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关于 ZoomInfo Technologies Inc

ZoomInfo Technologies Inc.通过其子公司为销售和营销团队提供面向市场的情报和参与平台。 其基于云的平台提供情报和分析，为销售和营销专业人员提供关于其目标组织和专业人员的信息和洞察力。 其平台利用人工智能和机器学习技术来处理各种原始数据事件，并将其提炼成可操作的见解。 其平台不断收集、整理和验证来自公共来源的数据，以创造洞察力。 公司服务于各种行业垂直领域，包括软件、商业服务、制造、电信、金融服务和保险、零售、媒体和互联网、运输、教育、酒店、医疗保健和房地产。 该公司还提供数据质量管理工具，在整个客户生命周期内实现销售、营销和收入业务的自动化。