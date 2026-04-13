交易 YZJ Shipbldg SGD - BS6sg 差价合约
关于 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd
扬子江船业（控股）有限公司是一家总部设在中国的投资控股公司。 公司经营四个部分。 造船板块从事船舶制造、海洋工程设备建造和船舶设计。 投资板块包括以摊余成本计算的小额融资和债务投资以及其他投资。 贸易分部从事货物贸易。 其他分部从事船舶拆解和船舶拥有公司。 公司在国内市场和海外市场开展业务。
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