交易 JOYY Inc. - JOYY 差价合约

关于 JOYY Inc (ADR)

JOYY公司，前身是YY公司（YY），是一个社交平台，通过语音、视频和文字让用户在个人电脑和移动设备上参与实时在线小组活动。 该公司的分部包括YY IVAS及其他，Huya广播和100教育。 YY使用户能够创建和组织不同规模的团体，发现和参与一系列在线活动，包括音乐节目、网络游戏、约会节目、游戏直播和电子学习。 YY通过其社交社区为用户提供娱乐体验。 它拥有YY.com、Duowan.com、100.com、Huya.com、Edu24ol.com和Zhiniu8.com等域名。 公司的YY平台，包括YY.com，是由广州华多和珠海多湾的人员共同运营。 其产品YY客户端，使用户能够在网上进行现场互动。 其基于网络的YY使用户能够通过网络浏览器进行实时互动，不需要任何下载或安装。