交易 YASKAWA Electric Corporation - 6506 差价合约
关于 YASKAWA Electric Corporation
安川电机公司是一家总部设在日本的公司，主要从事电气设备的制造、销售、安装、维护和工程。 该公司在三个业务部门开展业务。 运动控制部门主要从事交流（AC）伺服电机、控制装置和变频器的开发、制造、销售和维护。 机器人分部主要从事弧焊机器人、点焊机器人、喷涂机器人和其他工业机器人的开发、制造、销售和维护。 系统工程分部主要从事钢铁厂电气系统以及水和污水处理电气系统的开发、制造、销售和维护。 公司还从事信息相关业务和物流业务。
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