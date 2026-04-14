交易 Yamato Holdings Co., Ltd. - 9064 差价合约
关于 Yamato Holdings Co. Ltd.
YAMATO HOLDINGS CO., LTD.是一家总部设在日本的控股公司，在六个业务部门运营。 送货部门提供送货服务，包括送货上门、送货时间、往返送货、快递和其他。 业务（BIZ）-物流分部提供物流服务、召回支持服务和海外生活支持服务等。 家庭便利部门提供家庭搬家和生活相关的服务，以及家庭用品运送和设置服务。 电子商务分部从事系统开发、系统包的销售和提供物流信息服务。 金融板块提供收款及其他服务。 汽车工程板块涉及车辆维修、燃料销售和非寿险代理。 公司还提供及时箱（JITBOX）租赁服务及其他。
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