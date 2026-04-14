交易 XP Inc - XP 差价合约
关于 XP Inc
Xp公司是一家总部设在巴西的公司，从事金融服务行业。 公司通过多种渠道提供金融产品和服务，如经纪、投资咨询和资产管理服务。 其业务活动包括教育新阶层的投资者，使获得多种金融服务的机会民主化，开发金融产品和技术应用，并提供客户服务。 公司经营开放式产品平台，这是一个金融产品平台，为客户提供600多种投资产品，包括股票和固定收益证券、共同和对冲基金、结构性产品、人寿保险、养老计划、房地产投资基金（REITs）等。 公司为巴西的零售客户、国际客户以及企业和机构客户提供服务，如基金经理、私人银行、企业财务部门和保险公司。
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