交易 WW Grainger - GWW 差价合约

关于 W W Grainger Inc

W.W. Grainger, Inc.是一家维护、修理和运营（MRO）产品和服务的企业对企业分销商，主要在北美、日本和英国开展业务。 公司通过两个部门运营。 High-Touch Solutions N.A. 和Endless Assortment。 公司的High-Touch Solutions N.A.部门提供增值的MRO解决方案。 该部门包括公司在美国（U.S.）、加拿大、墨西哥和波多黎各的业务。 公司的Endless Assortment部门提供一个精简和透明的在线平台，提供一站式的产品购物。 无尽分类部门包括公司的Zoro Tools, Inc.（Zoro）和MonotaRO Co. (MonotaRO)在线渠道，主要在北美、日本和英国运营。 公司提供的产品包括安全和保安、材料处理和储存、泵和管道设备、清洁和维护、金属加工和手动工具。