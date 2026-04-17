交易 Wilmar Intl - F34sg 差价合约

关于 Wilmar International Limited

威玛国际有限公司是一家总部设在新加坡的公司，主要从事投资控股和提供管理服务。 公司的业务部门包括食品、饲料和工业产品、种植业和制糖业及其他。 食品分部包括一系列食用食品的加工、品牌和分销，其中包括用棕榈和油籽生产的植物油、糖、面粉、大米、面条、特种油脂、零食、面包和乳制品。 饲料和工业产品分部包括产品的加工、销售和分销，其中包括动物饲料、非食用棕榈和月桂产品、农业商品、油化工产品、天然气油和生物柴油。 种植业和制糖业分部包括油棕榈种植业和制糖业活动，其中包括棕榈油和甘蔗的种植和制糖。 其他分部包括物流和码头港口服务以及投资活动。