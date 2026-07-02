交易 Williams - WMB

关于 Williams

威廉姆斯公司是一家能源基础设施公司。 公司的业务部门包括输气和墨西哥湾、东北G&P和西部。 墨西哥输气和海湾地区包括其州际天然气管道、Transco和Northwest管道，以及墨西哥湾沿岸地区的天然气收集和加工、原油生产处理和运输资产。 东北G&P包括其在马塞勒斯页岩地区的中游收集、加工和分馏业务，主要是在宾夕法尼亚州、纽约州和俄亥俄州东部的尤蒂卡页岩地区。 西部由其在科罗拉多州和怀俄明州的落基山脉地区、德克萨斯州中北部的巴奈特页岩地区、德克萨斯州南部的鹰滩页岩地区、路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩地区和中大陆地区的天然气收集、加工和处理业务组成。