交易 Wheaton Precious Metals - WPM

关于 Wheaton Precious Metals Corp

惠顿贵金属公司是一家位于加拿大的贵金属流公司。 公司主要从事贵金属的销售，包括金、银、钯和钴。 公司正在经营大约24个矿场和8个开发阶段的项目。 公司的生产情况是由淡水河谷公司Salobo矿的黄金流和纽蒙特公司Penasquito矿的白银流的组合所驱动。 该矿床被认为是铁氧化物铜金矿（IOCG）的一个例子。 萨洛博矿床的矿化是由Igarape萨洛博组的上绿泥石-下闪长岩-变质岩所承载。 Salobo矿场的年产量约为2400万吨。 圣多明各项目，须满足常规条件，包括Capstone获得足够的融资以支付预期的总资本支出。