交易 Westlake Chemical - WLK

关于 Westlake Chemical

韦斯特莱克公司（Westlake Corporation）的前身是韦斯特莱克化学公司，是一家全球材料和产品的制造商和供应商。 公司为从住房和建筑，到包装和医疗保健，到汽车和消费的基本解决方案提供构件。 它在两个部门运营。 住房与基础设施产品和性能与基本材料。 住宅与基础设施产品部门生产用于住宅和商业建筑应用的成品，如住宅护墙板、装饰和成型、管道和配件、建筑石材、水泥、粘土、金属和聚合物复合屋顶、户外生活产品，包括露台和垫子以及薄膜。 性能与基本材料部门在全球经营约25个工厂，生产用于制造农业、食品、医疗、建筑、汽车、电气和清洁行业基本产品的基本化学成分。