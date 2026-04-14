交易 Western Union - WU 差价合约
关于 Western Union Co
西联公司是一家提供资金流动和支付服务的公司。 该公司的业务部门包括消费者对消费者和商业解决方案。 消费者对消费者业务部门为从全球零售代理点或通过网站和移动设备进行的汇款提供便利，包括数字汇款服务。 其汇款服务是通过一个互连的全球网络提供的，这些服务可用于国际跨境汇款，在某些国家也可用于国内汇款。 商业解决方案部门为中小型企业以及其他组织和个人提供支付和外汇解决方案，主要是跨境、跨货币交易。 其其他部门主要包括其账单支付服务，促进消费者向企业和其他组织的支付。
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