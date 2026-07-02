交易 Western Digital Corp - WDC
关于 Western Digital Corp
西部数据公司是一家数据存储设备和解决方案的开发商。 公司通过其销售人员、经销商、分销商、零售商和子公司，在美国和国外开发、制造、营销和销售数据存储设备和解决方案。 公司提供广泛的数据存储解决方案，包括客户设备、数据中心设备和解决方案以及客户解决方案。 客户端设备包括用于计算设备的硬盘（HDD）和固态硬盘（SSD），如台式和笔记本个人电脑（PC）、智能视频系统、游戏机和机顶盒。 数据中心设备和解决方案包括高容量企业级HDD和高性能企业级SSD以及平台。 客户端解决方案包括嵌入外部存储产品的HDD和SSD以及基于闪存的可移动产品，其中包括卡、通用串行总线（USB）闪存驱动器和无线驱动器。
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