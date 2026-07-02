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交易 Western Digital Corp - WDC 差价合约

542.25-9.23%
The chart shows the WDC stock price data over the last 1 day, with a current price of 542.25, a high of 601.54, and a low of 540.09.
卖出

541.62

买入

542.25

0.63
低点: 540.09高点: 601.54
卖方：
17.1429%
买方：
82.8571%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.63
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021651 %
(-$4.33)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02165%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000571 %
(-$0.11)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00057%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价598.32
开仓601.54
1 年变化842.85%
日区间540.09 - 601.54

交易 Western Digital Corp - WDC

关于 Western Digital Corp

西部数据公司是一家数据存储设备和解决方案的开发商。 公司通过其销售人员、经销商、分销商、零售商和子公司，在美国和国外开发、制造、营销和销售数据存储设备和解决方案。 公司提供广泛的数据存储解决方案，包括客户设备、数据中心设备和解决方案以及客户解决方案。 客户端设备包括用于计算设备的硬盘（HDD）和固态硬盘（SSD），如台式和笔记本个人电脑（PC）、智能视频系统、游戏机和机顶盒。 数据中心设备和解决方案包括高容量企业级HDD和高性能企业级SSD以及平台。 客户端解决方案包括嵌入外部存储产品的HDD和SSD以及基于闪存的可移动产品，其中包括卡、通用串行总线（USB）闪存驱动器和无线驱动器。

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用户反馈与评分

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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评分与评论
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三步即可开始交易

1. 创建您的账户（须符合资格要求）2. 按您的方式存款3. 准备就绪后即可开始交易