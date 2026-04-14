交易 West Japan Railway Company - 9021 差价合约
关于 West Japan Railway Company
西日本铁路公司主要从事提供铁路旅客运输服务。 该公司在三个业务部门运营。 运输分部提供渡轮和巴士运输服务。 该部门还提供铁路服务。 分销分部从事百货公司的经营，商品销售，餐饮业务，各种商品的批发，以及物流业务。 房地产分部从事其拥有的房地产物业的销售和租赁，以及购物中心的经营。 公司还从事酒店业务、建筑业务和其他业务。
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