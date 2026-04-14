交易 Weibo Corporation - WB 差价合约
关于 Weibo Corporation
微博公司是一家总部设在中国的公司，主要从事社交媒体广告业务。 公司经营两个分部。 广告和营销分部主要提供全方位的广告定制和营销解决方案。 增值服务板块主要提供社交平台的会员服务、网络游戏、直播、社交电子商务等服务。 公司的主要产品是社交平台微博。
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