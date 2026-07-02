交易 Waters - WAT

关于 Waters

沃特世公司是一家专业测量公司，主要设计、制造、销售和服务高效液相色谱（HPLC）超高效液相色谱和质谱（MS）技术系统和支持产品，包括色谱柱、其他耗材产品和全面的保修期后服务计划。 公司的分部包括Waters和TA。 Waters运营部门是设计、制造、销售和服务液相色谱（LC）和质谱仪器、色谱柱和其他可与其他分析仪器集成和使用的精密化学耗材。 TA运营部门是设计、制造、销售和服务热分析、流变学和量热学仪器。 其LC和LC-MS仪器被用于一系列行业，以检测、识别、监测和测量材料的化学、物理和生物成分，并提纯化合物。