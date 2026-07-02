交易 Waste Connections - WCN
关于 Waste Connections
Waste Connections, Inc.是一家综合固体废物服务公司，在美国44个州和加拿大6个省的市场提供无害废物收集、转移和处置服务，以及回收和资源回收。 公司在美国的几个盆地提供无害油田废物处理、回收和处置服务，以及在太平洋西北地区提供货物和固体废物集装箱的联运服务。 公司通过五个地理分部运营。 南部、东部、西部、中部和加拿大。 它提供一系列商业服务，包括商业废物收集、商业回收、粉碎服务、垃圾箱租赁、多式联运集装箱服务和移动厕所服务。 此外，该公司还提供住宅服务，如住宅垃圾收集、住宅院子垃圾清理和住宅垃圾箱租赁服务。
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