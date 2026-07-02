交易 Wallbox N.V. - WBX
关于 Wallbox N.V.
Wallbox NV，原名Wallbox BV，是一家总部设在西班牙的控股公司，从事汽车行业技术解决方案的开发。 公司为住宅、半公共和公共用途提供电动汽车充电和能源管理解决方案。 其产品组合包括Quasar，供家庭使用的直流双向充电器；Supernova和Hypernova，供公共使用的直流快速和超快速充电器；以及一套交流充电解决方案和智能能源管理软件。 该公司在欧洲、亚洲和美洲都有业务。 公司持有多家子公司的权益，如Kensington Capital Acquisition Corp II和Wall Box Chargers SL。
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