交易 W.P. Carey Inc. REIT - WPC

关于 WP Carey Inc

W. W.P. Carey公司（W.P. Carey）是一家内部管理的多元化房地产投资信托基金（REIT）。 该公司是商业房地产的所有者，以长期方式净租赁给公司。 其房地产包括单一租户的工业、仓库、办公室、零售和自助仓储设施。 公司管理其房地产组合，以监测租户的信贷质量和续租风险。 该公司通过两个部门运营，即房地产和投资管理。 公司投资于位于美国、北欧和西欧的商业地产。 其投资组合包括约1266个物业，净租赁给约356个租户。 此外，公司的投资组合包括大约20个经营性物业的全部或部分所有权权益，包括19个自助仓储物业和一个酒店。 它通过其应税房地产投资信托基金子公司（TRS）管理管理计划的房地产投资组合。