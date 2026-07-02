交易 Vornado Realty Trust - VNO
关于 Vornado Realty Trust
沃纳多房地产信托公司是一家房地产投资信托公司。 公司通过Vornado Realty L.P（运营合伙公司）开展业务，其物业权益由Vornado Realty L.P持有。 它拥有并经营办公和零售物业，主要集中在纽约市大都市地区。 其部门包括纽约和其他。 公司持有Alexander's, Inc.超过32.4%的权益，该公司在大纽约都市区拥有六处房产，以及其他房地产和相关投资的权益。 纽约分部由73个物业中的约2730万平方英尺组成，其中包括2060万平方英尺的曼哈顿办公楼和270万平方英尺的曼哈顿街道零售物业。 其他房地产和投资包括位于芝加哥的约370万平方英尺的theMART和位于旧金山金融区的三栋办公楼的555加州街的70%的控股权。
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