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交易 Vornado Realty Trust - VNO 差价合约

40.27+0.68%
The chart shows the VNO stock price data over the last 1 day, with a current price of 40.27, a high of 40.4, and a low of 40.08.
卖出

40.12

买入

40.27

0.15
低点: 40.08高点: 40.4
卖方：
0%
买方：
100%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.15
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021651 %
(-$4.33)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02165%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000571 %
(-$0.11)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00057%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价39.98
开仓40.32
1 年变化5.61%
日区间40.08 - 40.4

交易 Vornado Realty Trust - VNO

关于 Vornado Realty Trust

沃纳多房地产信托公司是一家房地产投资信托公司。 公司通过Vornado Realty L.P（运营合伙公司）开展业务，其物业权益由Vornado Realty L.P持有。 它拥有并经营办公和零售物业，主要集中在纽约市大都市地区。 其部门包括纽约和其他。 公司持有Alexander's, Inc.超过32.4%的权益，该公司在大纽约都市区拥有六处房产，以及其他房地产和相关投资的权益。 纽约分部由73个物业中的约2730万平方英尺组成，其中包括2060万平方英尺的曼哈顿办公楼和270万平方英尺的曼哈顿街道零售物业。 其他房地产和投资包括位于芝加哥的约370万平方英尺的theMART和位于旧金山金融区的三栋办公楼的555加州街的70%的控股权。

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用户反馈与评分

阅读我们的客户反馈，无论他们的经验水平如何。
2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

展示我们的 4 星和 5 星好评。为遵守 GDPR 要求并保护用户隐私，用户的具体信息已被匿名处理

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评分与评论
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