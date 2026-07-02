交易 Vor Biopharma Inc. - VOR
关于 Vor Biopharma Inc.
Vor Biopharma公司是一家处于临床阶段的细胞治疗公司。 公司致力于将新颖的病人工程方法与靶向治疗相结合，为患有血液恶性肿瘤的病人提供解决方案。 公司开发了工程造血干细胞（eHSC）候选产品，VOR33和VCAR33，它们共同构成了急性髓性白血病（AML）和其他血液恶性肿瘤的治疗模式。 公司的平台为造血干细胞移植和靶向治疗提供治疗，如抗体药物结合物（ADCs）、双特异性抗体和CAR-T细胞治疗，包括CD33 CAR-T。 公司利用基因组工程技术从造血干细胞（HSCs）中去除CD33表面靶点，创造出VOR33。 公司的eHSCs，如VOR33，旨在与VCAR33等治疗药物一起使用，这将提供肿瘤特异性杀伤。
最新股票文章
SpaceX上市首日收涨19%——IPO后如何交易SpaceX SPCX差价合约
SpaceX（SPCX）于2026年6月12日在纳斯达克首次上市，开盘报150美元，收盘报160.95美元，较135美元的IPO发行价上涨19.2%。
08:41, 16 六月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025