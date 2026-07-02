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关于 Vor Biopharma Inc.

Vor Biopharma公司是一家处于临床阶段的细胞治疗公司。 公司致力于将新颖的病人工程方法与靶向治疗相结合，为患有血液恶性肿瘤的病人提供解决方案。 公司开发了工程造血干细胞（eHSC）候选产品，VOR33和VCAR33，它们共同构成了急性髓性白血病（AML）和其他血液恶性肿瘤的治疗模式。 公司的平台为造血干细胞移植和靶向治疗提供治疗，如抗体药物结合物（ADCs）、双特异性抗体和CAR-T细胞治疗，包括CD33 CAR-T。 公司利用基因组工程技术从造血干细胞（HSCs）中去除CD33表面靶点，创造出VOR33。 公司的eHSCs，如VOR33，旨在与VCAR33等治疗药物一起使用，这将提供肿瘤特异性杀伤。