交易 Vontier Corporation - VNT
关于 Vontier Corporation
Vontier公司是一家工业技术公司。 公司为全球移动基础设施行业的生产、维修和服务提供技术设备、部件和软件及服务。 公司提供一系列解决方案，包括环境传感器、加油设备、现场支付硬件、远程管理和工作流程软件、车辆跟踪和车队管理、交通灯控制的软件解决方案以及车辆机械师和技术人员的设备。 公司将其产品和服务销售给零售和商业加油运营商、商业车辆维修企业、市政府和公共安全实体以及车队业主/运营商。 该公司提供一系列移动技术产品，其中包括零售/商业加油、远程信息处理和智能城市。其诊断和维修技术产品包括车辆维修和车轮服务设备。
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