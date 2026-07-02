交易 Vodafone Group PLC - ADR - VOD
关于 Vodafone Group Plc (ADR)
沃达丰集团有限公司是欧洲和非洲的一家电信公司。 该公司提供一系列的移动服务，使客户能够可靠地打电话、发短信和访问数据。 它的固定线路服务包括宽带、电视（TV）和语音。 它在欧洲运营移动和固定网络，并提供物联网（IoT）连接以及安全和保险产品。 该公司的M-Pesa是一个非洲支付平台，提供汇款服务。 它还提供一系列的金融服务，以及商业和商家支付服务。 该公司在大约21个国家运营移动和固定网络，并与超过49个国家的移动网络合作。 公司为私营和公共部门的客户提供服务，包括汽车、卫生、银行金融、制造业、零售、运输和公共事业。 在其专用的全球网络支持下，它提供了一系列的连接服务。
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