交易 Vistra Energy Corp. - VST

关于 Vistra Energy Corp.

Vistra公司是一家控股公司，主要在美国各地市场经营综合零售和发电业务。 公司通过六个部分进行经营。 零售、德克萨斯、东部、西部、日落区和资产关闭。 零售部门从事对住宅、商业和工业客户的电力和天然气的零售。 德州和东部分部从事发电、能源批发销售和采购、商品风险管理活动、燃料生产和燃料物流管理。 西部分部代表来自加州独立系统运营商（CISO）市场的结果，包括其在莫斯兰丁和奥克兰电厂所在地开发电池储能系统（ESS）项目。 日落区分部包括已宣布退休计划的发电站。 资产关闭部门从事退役工厂和矿山的退役和复垦工作。