交易 Vinci - DGp 差价合约
关于 Vinci
Vinci SA是一家总部设在法国的公司，活跃在全球的特许经营和建筑行业。 它管理着三个部分。 特许经营部、承包部和VINCI不动产部。 特许经营包括通过VINCI Autoroutes（法国的高速公路）、VINCI Airports（法国和国外的机场）和其他特许经营（法国和国外的不同基础设施）的特许经营管理活动。 承包业务包括VINCI能源公司，提供工业服务、电网和交通基础设施等；Eurovia公司，提供公路、高速公路、铁路、城市基础设施的建设和维护，生产沥青混合料、采石场；VINCI建筑公司，设计和建造建筑物、土木工程基础设施、专业土木工程、水和管道基础设施等。 VINCI不动产公司活跃在不同类型的房地产开发领域。
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