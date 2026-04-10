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交易 Vinci - DGp 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.33
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.016602 %
(-€3.32)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.01660%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
€1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.005621 %
(-€1.12)

使用杠杆的交易规模（大约值）€20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）€19,000.00

-0.00562%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币EUR
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所France
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价136.06
开仓136.26
1 年变化26.59%
日区间135.71 - 137.86

交易 Vinci - DGp 差价合约

关于 Vinci

Vinci SA是一家总部设在法国的公司，活跃在全球的特许经营和建筑行业。 它管理着三个部分。 特许经营部、承包部和VINCI不动产部。 特许经营包括通过VINCI Autoroutes（法国的高速公路）、VINCI Airports（法国和国外的机场）和其他特许经营（法国和国外的不同基础设施）的特许经营管理活动。 承包业务包括VINCI能源公司，提供工业服务、电网和交通基础设施等；Eurovia公司，提供公路、高速公路、铁路、城市基础设施的建设和维护，生产沥青混合料、采石场；VINCI建筑公司，设计和建造建筑物、土木工程基础设施、专业土木工程、水和管道基础设施等。 VINCI不动产公司活跃在不同类型的房地产开发领域。

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17:42, 19 五月 2025

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
4.7
评分与评论
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