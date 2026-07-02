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关于 Viemed Healthcare

Viemed Healthcare, Inc. (Viemed)是美国居家耐用医疗设备(DME)和急性期后呼吸道保健服务的供应商。 Viemed专注于为呼吸系统疾病患者提供家庭治疗。 Viemed的服务包括呼吸系统疾病管理、神经肌肉护理、居家睡眠测试和睡眠呼吸暂停治疗、氧气治疗和呼吸设备租赁。 其呼吸系统疾病管理通过使用无创通气（NIV）和其他疗法提供慢性阻塞性肺病（COPD）的治疗。 它的神经肌肉护理主要是通过使用呼吸疗法治疗帮助神经肌肉患者舒适地呼吸。 它的氧气治疗为患有慢性健康问题（包括COPD）的病人提供额外的氧气。 它的睡眠呼吸暂停管理提供解决方案和/或设备，如AutoPAP（自动连续气道正压）和BiPAP机器。