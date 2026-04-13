交易 Viant Technology Inc. - DSP 差价合约
关于 Viant Technology Inc.
Viant Technology Inc.是一家广告软件公司。 其软件实现了广告的程序化购买，也就是广告购买过程的电子化。 其需求方平台（DSP）Adelphic是一个企业软件平台，被营销人员及其广告公司用来集中规划、购买和测量他们在各种渠道的广告。 通过其技术，营销人员可以在桌面、移动、联网电视、线性电视、游戏内流媒体音频和数字广告牌上购买广告。 其平台提供了一套预测、报告和内置的自动化功能，为客户提供了基于所需目标受众的可用库存的洞察力。 其平台支持一系列的交易类型，包括实时竞价、私人市场和程序化保证，使客户能够直接从出版商和私人市场上获取和整合广告库存。
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