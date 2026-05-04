交易 VF - VFC 差价合约
关于 VF
V.F.公司是一家服装、鞋类和配件公司。 公司从事设计、采购、生产、营销和分销品牌的生活方式服装、鞋类和相关产品。 公司的分部包括户外、运动和工作。 它拥有外衣、鞋类、服装、背包、行李箱和配件等类别的品牌组合。 它的产品通过其批发渠道销售给消费者，主要是在专卖店、全国连锁店、大型商户、百货公司、独立经营的合作商店和战略数字合作伙伴。 它的产品也通过其自己的直接面向消费者的业务向消费者销售，其中包括VF经营的商店、特许零售店、品牌电子商务网站和其他数字平台。 其品牌主要包括Vans, The North Face, Timberland和Dickies。
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