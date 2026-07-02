交易 Ventas, Inc. - VTR

关于 Ventas, Inc.

Ventas, Inc.是一家在医疗保健和房地产交叉领域运营的房地产投资信托基金（REIT）。 公司的业务包括三网合一的租赁物业、老年公寓业务和办公室业务。 在三网合一租赁物业部门，公司在美国和英国投资并拥有老年公寓和医疗保健物业，并根据三网合一或绝对净值租赁将这些物业租赁给医疗保健运营公司。 在老年公寓运营部门，公司在美国和加拿大各地投资老年公寓社区，并聘请独立经理人，如Atria和Sunrise，来运营和管理这些社区。 在办公室业务方面，公司主要收购、拥有、开发、租赁和管理美国各地的医疗办公楼（MOB）以及生命科学、研究和创新中心。 公司拥有或投资了大约1200个物业。