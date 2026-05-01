交易 Velocity Financial LLC - VEL 差价合约
关于 Velocity Financial LLC
Velocity Financial, Inc.是一家垂直整合的房地产金融公司。 该公司发放和管理以一至四单元的住宅出租和小型商业物业为抵押的投资者贷款，该公司将这些贷款统称为投资者房地产贷款。 它在全国范围内通过其独立抵押贷款经纪人网络发放贷款。 公司的投资组合包括持作投资的贷款和持作出售的贷款。 它的贷款以相关房产的第一留置权为担保，并有个人担保的额外保护。 其贷款组合的未付本金余额（UPB）共计21亿美元，涉及45个州和哥伦比亚特区的房产。 公司主要通过承诺和非承诺的担保仓库设施、证券化、公司债务和股权的组合为其投资组合提供资金。
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