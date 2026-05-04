交易 Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares - VHT 差价合约

关于 Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

这只ETF是为美国医疗保健股票提供投资机会的众多ETF之一，这是国内经济的一个角落，在历史上表现出相对较低的波动性。 这只基金对那些希望对医疗保健股票进行战术性倾斜的人来说更有吸引力，或者作为行业轮换战略的一个工具。 这只ETF的一个值得注意的因素是其持有的数百只股票的深度。