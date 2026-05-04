交易 Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares - VGK 差价合约

关于 Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares

该投资寻求跟踪一个基准指数的表现，该指数衡量位于欧洲主要市场的公司所发行的股票的投资回报。 该ETF为欧洲发达经济体提供广泛的投资机会，将持有的股票分散到十几个市场。 那些寻求更广泛地接触美国以外的发达市场的人可能更喜欢像VEA这样的基金，它也包括太平洋经济体。 此外，费用率在ETFdb类别中是最低的，使VGK成为进入欧洲发达股票市场的最具成本效益的方式之一。